La difficile préparation du ramadan en Égypte et en Palestine

Le mois du Ramadan commence mercredi 22 mars à minuit pour les musulmans qui l'observent. Pendant 30 jours, les personnes en bonne santé ne peuvent ni manger ni boire du lever au coucher du soleil. C'est le mois le plus sacré dans la religion musulmane.

En Égypte, la préparation du ramadan marquée par l'inflation

En Égypte, le pays qui compte le plus de musulmans dans le monde arabe, les préparations sont habituellement joyeuses. Depuis plusieurs semaines déjà, on voit dans la rue des lampions colorés, caractéristiques de cette période de l’année. Ça c’est la face réellement visible du début du mois saint. Ce que l’on voit moins au premier abord, c’est surtout la difficulté des Égyptiens à se nourrir. Depuis un an, la livre égyptienne a perdu 57% de sa valeur, l’inflation a explosé à plus de 20% et le prix des denrées alimentaires continue d’augmenter. Le poulet par exemple, le plat typique de la rupture du jeûne, consommé deux fois plus que dans le reste de l’année a doublé de prix.

Le gouvernement, qui ne peut rester aveugle face à cette réalité, a eu une idée pour le moins originale. Il a appelé les Égyptiens à se nourrir de pattes de poulets. Elles sont moins chères et plus nourrissantes. Même ici où toute critique est vivement réprimée, la proposition a fait polémique. Au point que les autorités ont annulé la campagne de publicité autour de ces pattes de poulets. Pour l'instant la situation économique du pays ne permet pas d'améliorer le quotidien. L’Égypte du président Abdel Fattah al-Sissi vit sur la dette, quelque 150 milliards de dollars selon les derniers chiffres. Aujourd’hui la dette égyptienne est considérée comme l’une des cinq les plus à risque au monde.

En Palestine un ramadan sous haute tension à cause du conflit israélo-palestinien

En Palestine et en Israël on craint des violences entre communautés sur fond de dégradations sécuritaires. Depuis le début de l'année 2023, 86 palestiniens et 13 israéliens ont été tués. Il s'agit aussi bien de combattants, de terroristes et de civils. Et parmi les victimes on retrouve des adultes et des enfants. On n'avait pas vu cela depuis le début des années 2000 et la seconde intifada. Officiels israéliens et palestiniens se sont retrouvés par deux fois, en Jordanie et en Égypte lors de pourparlers parrainés par les Etats-Unis, pour essayer de calmer la situation. L'armée israélienne a donc décidé de lever certaines limites posées aux palestiniens musulmans de Cisjordanie et de Gaza pour venir prier à Jérusalem mais dimanche, un ministre israélien d'extrême-droite a déclaré "il n'y a pas de Palestiniens, car il n'y a pas de peuple palestinien", provoquant une grande colère dans le monde arabe. Courant avril, comme l'an passé le Ramadan coïncidera avec Pessah la Pâque juive et les Pâques chrétiennes.