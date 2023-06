L'inflation et le pouvoir d'achat en Allemagne et en Italie

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Les prix continuent à monter en France mais cette hausse se ralentit : c'est l'enseignement du dernier panier de courses franceinfo / France Bleu, en partenariat avec NielsenIQ. L'inflation sur notre panier diminue, une première depuis le mois de novembre. Elle s'établit à 16,8% entre mai 2022 et mai 2023, soit 0,8 point de moins qu'en avril. Un ralentissement mesuré par le taux d'inflation en France, qui s'établit à 5,1% sur un an, après avoir atteint 5,9% en avril et plus de 6% en début d'année, selon une estimation publiée le 31 mai par l'Insee. Cette situation n'est pas inédite en Europe : exemple en Italie et en Allemagne.

En Allemagne, l’économie connaît un passage à vide et elle est officiellement entrée en récession au premier trimestre 2023, dans un contexte de crise énergétique et de fort taux d’inflation. Et les prix élevés continuent à miner la consommation et le moral des ménages. Trois Allemands sur quatre affirment devoir diminuer leur consommation et 44% n'achètent plus que le strict nécessaire.

En Italie, la présidente du Conseil Giorgia Meloni a prévu de débloquer dans son premier budget 21 milliards d'euros pour soutenir le portefeuille des ménages et des entreprises. L'Italie est l'un des pays européens où les prix ont le plus flambé en 2022 et en ce début d'année 2023. Et l'inflation affiche un niveau jamais vu depuis quatre décennies, même si elle ralentit. Résultat : les Italiens changent leurs habitudes de consommation. Un tiers achète des produits premier prix, un quart a renoncé à acheter de la viande et du poisson. Et la flambée des prix de la "pasta" a suscité un vif émoi.