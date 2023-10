Halloween : comment la fête est-elle célébrée à travers le monde ?

Aux États-Unis, Halloween est la deuxième fête la plus célébrée dans le pays, après Noël. Chaque année, c'est la ruée vers les décorations et les costumes en tous genres. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette fête trouve ses origines en Irlande.

Temps de lecture : 6 min

En Irlande, on entend souvent parler de la fête de Samhain, qui n’est autre que l’ancêtre d’Halloween. Samhain marquait, dans les traditions celtiques, la fin de la saison des récoltes et une période pendant laquelle les gens se réunissaient pour festoyer, allumer des feux et raconter des histoires. Dans la littérature et les chansons traditionnelles irlandaises, il y a toujours eu des esprits et des êtres maléfiques dont il faut se méfier. Toute l'Irlande s'anime à cette période de l'année, et c'est dans la ville fortifiée de Derry, en Irlande du Nord, que se tient chaque année le plus grand festival européen dédié à la fête d'Halloween.

Ce festival existe depuis 40 ans et l'histoire a commencé dans un pub à l'époque des Troubles, où une fête déguisée avait été organisée dans un bar. Une alerte à la bombe avait été lancée et les participants aux festivités se sont retrouvés dehors sans être autorisés à revenir dans le pub. D'après Odhran Dunne de l'agence Visit Derry, "les gens ont quand même décidé de s'amuser et de passer un bon moment dans la rue, explique-t-il. Ensuite, ça s'est développé pour devenir aujourd'hui ce grand festival, qui est vraiment unique à cet endroit."

Des centaines de milliers de visiteurs attendus à Derry

Près de 120 000 personnes sont attendues dans les rues de la ville pour Halloween, et selon la maire de la ville de Derry, le festival rapporte grandement à la municipalité. "Chaque livre que nous dépensons nous fait gagner huit livres sterling, ce qui est très bien pour l’économie locale, explique-t-elle. Au total, on va probablement gagner 3 millions de livres sterling de chiffre d’affaires." 450 000 livres sterling, soit plus de 500 000 euros ont été investis dans ce festival d’Halloween par la municipalité.

C'est lors de la Grande Famine que les Irlandais ont emporté la tradition d'Halloween aux États-Unis. Sur l'Île d'Émeraude, ce sont les navets qui sont sculptés, à la différence des citrouilles de l'autre côté de l'Atlantique.

Halloween, deuxième plus grande fête des États-Unis

Après Noël, Halloween est la fête la plus célébrée aux États-Unis. Pour beaucoup d'Américains, elle ne serait pas complète sans une vraie dose de frayeur. Ils sont donc des millions à visiter les maisons et les attractions hantées. Les premières ont vu le jour dans les années 1970 et il en existe aujourd'hui près de 1 500 à travers tout le pays. C'est une industrie à part entière qui génère chaque année plus de 300 millions de dollars.

Certaines attractions atteignent parfois des extrêmes, comme le manoir McKamey, désigné comme l’une des expériences les plus terrifiantes. Les participants doivent répondre à plusieurs critères de sécurité et signer un document de plus de 40 pages, rendant le manoir non-responsable de tout accident ou blessure. En effet, les participants peuvent être bâillonnés, avoir les cheveux coupés ou encore être forcés de manger des substances vraiment nauséabondes. Le but est littéralement d'être plongé dans un film d'horreur. À tel point que récemment ce manoir a été accusé de pousser l'expérience trop loin.