Guerre en Ukraine : un an après, l'accueil des réfugiés réussi en Pologne et mitigé en Allemagne

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près d'un an, le 24 février 2022, des millions d'Ukrainiens ont été contraints de s'exiler dans d'autres pays. Alors qu'environ 100 000 d'entre eux vivent en France, le club des correspondants s'intéresse jeudi 16 février à ceux qui ont été accueillis en Allemagne et en Pologne.

En Pologne, un dispositif d'accueil efficace

Frontalière de l'Ukraine, la Pologne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés depuis le début du conflit : ils sont près de 10 millions à y être passés, un million et demi à s'y être établis. À Przemysl par exemple, commune de 60 000 habitants située à quelques kilomètres de la région de Lviv, près de 50 000 réfugiés arrivaient chaque jour au début de la guerre. Un an après, ils sont beaucoup moins nombreux à passer la frontière - environ 20 000 chaque jour au total - et le maire estime que la ville a réussi à s'organiser, avec l'aide du gouvernement et des associations. De plus, les nouveaux arrivants sont davantage des migrants économiques, mieux préparés à l'exil.

En Allemagne, des autorités débordées

En Allemagne, deuxième pays d'accueil de réfugiés ukrainiens derrière la Pologne avec plus d'un million d'exilés recensés, la situation est en revanche plus compliquée. Les places d'hébergement et les médecins manquent, les écoles et les crèches sont saturées. De nombreuses villes, qui ont à leur charge un tiers des dépenses nécessaires pour loger les réfugiés, réclament davantage de soutien de l'État. De son côté, le gouvernement, qui avait promis un milliard et demi d'euros en octobre 2022, organise un nouveau sommet sur la question des réfugiés jeudi 16 février et souhaite, par la voix de sa ministre de l'Intérieur, une meilleure répartition des exilés au sein de l’Union européenne.