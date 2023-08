Coup d'état au Gabon : le putsch vu depuis le Congo et la Côte d'Ivoire écouter (6min)

Du lundi au vendredi à 16h43, 19h53 et 23h30

Le club des correspondants La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 16h43, 19h53 et 23h30

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Paul Lorgerie et François Hume-Ferkatadji

C'est au tour du Gabon d'être frappé par un putsch, même si une nuance est à apporter avec les prises de pouvoir militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il ne s'agit ici pas tant d'un sentiment anti-français qu'une crise interne au pays, au clan Bongo, qui menaçait d'éclater depuis longtemps.

Au lendemain de ce coup d'Etat qui a mis fin à 55 ans de "dynastie Bongo", les Gabonais et la communauté Internationale s'interrogent encore sur la transition promise par le nouvel homme fort du pays et ex-chef de la Garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema.

Le Congo pourrait s'inscrire à la suite, mais pas la Côte d'Ivoire

La République du Congo partage près de 2 000 km de frontière avec le Gabon. Les deux pays ont de nombreux points communs, et même des histoires de famille entre dirigeants. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes congolais se demandent quand leur tour viendra. À l'image des Bongo, Denis Sassou-Nguesso est au pouvoir depuis 1979, avec une courte interruption entre1992 et 1997. Un dirigeant qui reste silencieux, quand ce matin Les Dépêches de Brazzaville, principal et quasiment unique quotidien dans le pays, titrait sobrement "Coup de force au Gabon" en une de son journal.

>> Les liens de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud avec la Chine

En Côte d’Ivoire, le coup d’État au Gabon, le 8e en Afrique depuis 2020, fait évidemment réagir et inquiète en coulisses. Depuis 1999, une multitude de crises politiques meurtrières ont plongé le pays dans la récession économique. Mais de nombreux observateurs estiment que la population ne serait pas forcément encline à soutenir un coup d’Etat.D'autant plus qu'une forme de rééquilibrage s’est déjà opéré dans la hiérarchie militaire, entre officiers venus du Nord, supposément proches du pouvoir actuel, et anciens loyalistes.