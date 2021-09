Le poisson-lapin, l'espèce invasive qui incarne les effets néfastes du changement climatique en Méditerranée

Un poisson-lapin à queue tronquée. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Le congrès mondial de la nature (UICN) s'ouvre vendredi 3 août à Marseille, au bord de la Méditerranée, là ou les espèces invasives menacent de faire des ravages notamment a cause du réchauffement climatique.On estime que plus d'une centaine de poissons tropicaux sont venus s'y installer, menaçant par leur présence la biodiversité.

C'est le cas par exemple du "Siganus", originaire de la mer Rouge, que l'on appelle aussi le poisson-lapin. Au large des côtes turques, à Antalya, "tous les rochers sont dénudés parce qu'ils sont en train de manger toutes les algues qui poussent", se désole Mourat Draman, responsable d'un club de plongée. "C'est un peu comme la surface de la lune, tout est blanc dans les premiers 15-20 mètres. Ils sont en train de transformer ces zones en désert".

Pour l’instant le poisson-lapin est implanté au nord–est de la Méditerranée, son territoire s’arrête au sud de la Sicile. On l'a même aperçu sur les côtes marseillaises il y a 13 ans, mais il n'est pas encore implanté en France.

Une arrivée par le canal de Suez

Plusieurs facteurs expliquent le voyage de l'espèce depuis la mer Rouge jusqu'en Méditerranée. Son arrivée a d'abord été favorisée par l'ouverture du canal de Suez puis par les effets du changement climatique : la Méditerranée est la mer qui se réchauffe le plus vite, attirant de fait les poissons-lapins.

"Pendant très longtemps ils ont été cantonnés à l'est de la Méditerranée, et depuis le début des années 2000, on commence à la voir se propager un peu plus vers le Nord, vers l'Ouest", explique Christophe Lejeusne, chercheur à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine.

Avec le réchauffement climatique, l'ensemble de la Méditerranée est en train de se réchauffer. Les eaux chaudes se déplacent et ça ouvre de plus en plus de niches écologiques aux espèces qui aiment les eaux chaudes. Christophe Lejeusne, chercheur à l'IMBE à franceinfo

Cette présence et cette colonisation mettent en danger la biodiversité de la mer. À cause de son régime alimentaire, le poisson-lapin détruit l’habitat et les ressources des autres espèces, en s’attaquant aux algues et aux herbiers, d'après Sébastien Villeger chargé de recherches au CNRS : "Tous les invertébrés, notamment certains crustacés mais également les poissons, ont besoin de ces habitats, pour leur stade au moins juvénile, pour se nourrir, se cacher dans ce qu'on appelle des nurseries".

On a une diminution de facteur deux du nombre d'espèces, à la fois d'invertébrés et de poissons, dans les zones où les Siganus sont très abondants. Sébastien Villeger, chercheur au CNRS à franceinfo

Dans une étude publiée cet été, le WWF alerte sur l’impact des espèces invasives et sur l’état de la Méditerranée. D’un côté le réchauffement ouvre la voie, de l’autre la surpêche affaiblit les prédateurs de ses poissons exotiques. Pour Ludovic-Frère Escoffier, responsable du programme vie des océans au WWF, c’est un cocktail explosif : "Il y a une réduction de 40 % du nombre d'espèces natives de cette région. Donc nous sommes vraiment face à un problème de biodiversité et de climat."

Une situation qui va empirer ?

D’après le WWF, près de 1 000 espèces, parmi lesquelles 126 poissons, auraient migré de la mer Rouge vers la Méditerranée. "Nous avons 460 espèces invasives le long de 190 km de côte", détaille Bella Galil, spécialiste du sujet au Muséum d’histoire naturelle de Tel Aviv. "90% d'entre elles sont passées par le canal de Suez. Elles se sont répandues de plus en plus vite et de plus en plus loin dans la Méditerranée".



La solution pour tenter de soutenir les espèces natives passerait notamment par une restauration des écosystèmes et une pêche plus ciblée pour le WWF. Le poisson-lapin n’est d'ailleurs pas l’espèce exotique la plus inquiétante. Le poisson-lion, par exemple, est venimeux et s’attaque directement aux autres poissons, et pas seulement à leur environnement.