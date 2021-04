"J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique" : il y a cinq ans Emmanuel Macron lançait En Marche !

Emmanuel Macron lors de la présentation des déléguées En Marche en octobre 2016. (THOMAS PADILLA / MAXPPP)

C'était le 6 avril 2016, il y a cinq ans tout juste à Amiens, la ville natale d'Emmanuel Macron : "J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique", lance celui qui est alors ministre de l'Économie de François Hollande, Emmanuel Macron, qui poursuit : "un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle, ce n'est pas ma priorité aujourd'hui".

Emmanuel Macron est finalement devenu candidat, puis président de la République. En Marche !, de son côté, est devenue La République en Marche. Et pour souffler la cinquième bougie du mouvement, la fête sera sobre... et virtuelle. Un visio-meeting est prévu à 19h30 mardi soir, avec les figures du parti et deux ministres annoncés, Marlène Schiappa et Sébastien Lecornu. Le chef de l'État ne sera pas présent.

Une succession de portes qui claquent

Ce cinquième anniversaire se déroulera après une forte période de turbulences au sein du mouvement, marquée par une série de départs dont celui de Pierre Person en septembre. Le numéro 2 du parti avait alors claqué la porte de la direction pour dénoncer une organisation sans idées et repliée sur elle-même. Juste avant lui, au mois d'août, c'est la députée de la Meuse Émilie Cariou qui avait quitté les rangs.

Pour elle, LREM "ce n'est même pas un parti godillot, c'est un parti qui n'a pas de substance, qui n'existe pas à vrai dire. C'est un non-parti."

C'est un parti qui n'a fait émerger personne, qui n'a pas fait émerger une seule idée. On l'a vu au fil des élections puisqu'ils n'ont pas pu imprimer leur marque aux élections municipales de l'année dernière. Émilie Cariou, députée de la Meuse à franceinfo

Après la déroute des municipales, le parti semble avoir très peu d'espoir pour les régionales. LREM avait même reçu un zéro pointé lors des six législatives partielles de l'automne, avec aucun candidat qualifié pour le second tour. Émilie Cariou pointe aussi une dérive idéologique dans le sillage du gouvernement. "On a porté un programme qui se voulait plutôt au centre, centre-gauche et on se retrouve finalement avec un gouvernement qui est dominé par des thématiques de droite. C'est une droite libérale, qui n'a même plus le sens de la solidarité au sein de notre pays. LREM, c'est le nouveau parti de droite", poursuit la députée.

Émilie CARIOU co-préside désormais son propre parti, les Nouveaux Démocrates avec Aurélien Taché, l'aile gauche du mouvement qui a pris le large. Elle dénonce des problèmes de fond, d'organisation ou encore un manque de démocratie interne. À tel point que les Nouveaux Démocrates ne soutiendront pas Emmanuel Macron s'il se représente, mais un candidat de gauche en 2022.

Des accusations rejetées par la direction

De son côté, la direction de LREM se défend de toute dérive droitière et conteste l'absence présumée de démocratie interne. Elle met en avant le renouvellement des comités locaux avec des élections et revendique également 420 000 adhérents, même si un simple clic suffit pour être enregistré dans ces statistiques et qu'il n'y a pas de cotisation.

"Je reconnais volontiers qu'En Marche ! a eu tout à faire en même temps", réagit le délégué général du mouvement Stanislas Guérini. "On s'est créés à l'occasion de l'élection présidentielle, on a dû mener un travail d'implantation, accompagner et défendre l'action du gouvernement. Et puis regarder vers l'avenir et produire des idées, mais c'est vrai que nous avons eu parfois du mal à faire exister ces idées dans le débat politique, et ça reste un enseignement pour être peut-être davantage offensif", estime-t-il.

Des "causes" à faire remonter sur les plateformes

Pour être plus offensif, le parti macroniste lance ce qu'il appelle ses "causes", une plateforme internet pour recueillir des contributions citoyennes sur tous types de sujets : bien-être animal, droits LGBT, parité en entreprise... Au sein de son comité local dans le 11e arrondissement de Paris, Richard Franco, 64 ans, lui défend le bénévolat des séniors. "C'est un mouvement qui est jeune, qui a beaucoup sur le dos", estime-t-il. "C'est vrai que les temps sont peut-être venus de cerner des causes et que ces causes soient véritablement portées par un ensemble d'individus et pas uniquement par des marcheurs ou des marcheuses."

C'est précisément l'objectif poursuivi par la République en Marche. Pour Stanislas Guérini, les Français veulent aujourd'hui s'engager, pas s'encarter : "l'engagement n'a jamais été aussi fort dans la vie associative du pays. Parfois d'ailleurs pour porter des pétitions, ce sont des centaines de milliers de personnes parfois qui s'engagent à travers une cause", constate le délégué général du parti.

Moi je crois à l'utilité des partis politiques mais il faut avoir la lucidité parfois de voir nos difficultés en face, de voir aussi la crise de confiance qu'il y a avec les partis politiques, et donc savoir se réinventer, savoir sortir des murs. Stanislas Guérini, délégué général de la République en Marche à franceinfo

En plus de sortir des murs, le mouvement va aussi en acheter de nouveaux, plus grands, plus fonctionnels. La République en Marche va quitter la rue Sainte-Anne dans le 2e arrondissement de Paris pour la rue du Rocher dans le très chic 8e arrondissement. Des locaux de 2 800 m2 pour 35 millions d'euros, le privilège du parti le plus riche de France. Grâce à ses résultats aux législatives, LREM dispose de 22 millions et demi d'euros de financement public chaque année et de 112 millions sur le quinquennat au total.