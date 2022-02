Présidentielle 2022 : entre sobriété et solennité, comment Emmanuel Macron va-t-il se déclarer candidat à sa réélection ?

Du lundi au vendredi à 7h23 et 10h21

D’ici la fin de la semaine, Emmanuel Macron sera candidat à l'élection présidentielle. Reste à trouver le bon moment. Le président et ses stratèges sont suspendus à l’évolution de la situation en Ukraine.

Ceux qui l’accompagnaient pour l’inauguration du Salon de l’Agriculture ce week-end l’ont trouvé "fatigué", "rincé'. Mais Emmanuel Macron sera bien candidat à l'élection présidentiellle. Ses soutiens n’envisagent pas de déclaration avant mercredi, avec la date butoir de vendredi 18h. Cette date limite de dépôt des parrainages, pour l’entourage d’Emmanuel Macron, c’est le rendez-vous "symbolique". Le président de la République en a, de toute façon, reçu trois fois plus que nécessaire.

Selon ses soutiens, il attendra la fin des deux débats sur l’Ukraine, mardi après-midi à l’Assemblée, le soir au Sénat, pour se déclarer. L’annonce les parasiterait. Son camp explique que cela irait contre la logique d’unité qu’il a lui-même invoquée lors du message adressé aux Français jeudi, après l’offensive russe.

"Esprit de courtoisie républicaine"

Ce lundi matin, Emmanuel Macron réunit un nouveau conseil restreint de défense, le quatrième en une semaine. Ce lundi, à 15 heures, c’est Jean Castex qui réuni autour de la même table tous les candidats à la présidentielle, "dans un esprit de courtoisie républicaine", dit l’entourage du Premier ministre. Sans élection en avril, Emmanuel Macron aurait pu recevoir les chefs des partis, mais là, il était "compliqué" pour le président bientôt candidat de recevoir ses adversaires, convient un pilier de la majorité.

Matignon a choisi un filtre : à quatre jours de la date limite pour le dépôt des parrainages, ne seront reçus que ceux qui ont réussi à transmettre déjà au moins 300 formulaires au conseil constitutionnel. Christiane Taubira, par exemple, ne figure pas sur la liste. "Cette conception de la démocratie n’honore pas le gouvernement", se plaint l’équipe de campagne de la candidate.

Sobriété sur la forme

Concrètement, la déclaration de candidature se fera donc entre mercredi et vendredi. Sur la forme, sobriété et solennité sont les maîtres mots côté majorité, des valeurs jugées plus que jamais "impératives" vu le contexte. "Gravité, dignité, constance" : un visiteur du soir recommande à Emmanuel Macron de s’accrocher à ces piliers de la sagesse antique.

"Une déclaration de candidature est toujours un moment historique", insiste une source au sein de l’exécutif, tandis que l’entourage du futur candidat commence à distiller habilement que le quinquennat aura décidément été en tous points "extraordinaire".

Si Emmanuel Macron souhaitait attendre que les crises soient derrière pour se déclarer, le calendrier le contraint à se lancer alors que "la guerre est de retour en Europe", selon ses propres mots. Dimanche soir, sur TF1, Edouard Philippe, son ex Premier ministre a amorcé la campagne : "Dans ce monde dangereux, le président tient la barre".

Un meeting prévu le 5 mars

Enfin, une dernière question : quid du meeting prévu à Marseille le 5 mars ? Au sein de l’équipe de campagne, les petites mains continuent de naviguer à vue. Elles n’ont toujours pas reçu de consigne.

Interrogé par un éleveur ami lors de sa brève visite au Salon de l’Agriculture, Emmanuel Macron a botté en touche, expliquant qu’il s’occupait de la crise en Ukraine. "Vladimir Poutine attaque la démocratie, il faut la faire vivre pleinement", font valoir de nombreuses voix au sein de la majorité. "Dans 10 jours, Vladimir Poutine sera toujours là, à un moment donné, il va bien falloir se lancer", note un soutien. Et un ministre de souligner que "meeting n’est pas forcément synonyme de danseuses et coupes de champagne".