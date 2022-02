Salon de l’agriculture : une inauguration express pour Emmanuel Macron sur fond de crise en Ukraine

Inauguration express pour Emmanuel Macron. Après moins de deux heures au Salon de l’agriculture, le chef de l’Etat passe le relais au Premier ministre, l’image est inédite. Il était arrivé vers 7h15 samedi 26 février et dès le départ, il est interpellé sur la guerre en Ukraine car le conflit pourrait avoir des conséquences pour tous les agriculteurs. Le chef de l’État a promis de les accompagner.

Une édition qui s’annonce très politique

Une crise internationale qui n’a pas empêché certains agriculteurs d’interpeller le Président, notamment sur l’environnement. Après son départ, c’est Jean Castex qui se prête au jeu des photos, goûte les produits régionaux et va même admirer les bovins. "Nous voulions justement montrer aux agriculteurs comme à l’ensemble des Françaises et Français que nous sommes présents et que nous sommes là pour les protéger", a-t-il déclaré. À quelques semaines du premier tour de la présidentielle, cette édition du Salon de l’agriculture s’annonce très politique. La plupart des candidats y sont attendus la semaine prochaine.