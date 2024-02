Après avoir été ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le gouvernement Castex, Julien Denormandie a quitté la vie politique en mai 2022. Aujourd'hui il revient avec un livre, Nourrir sans dévaster, écrit avec l'académicien Erik Orsenna, en vente à partir de mercredi 7 février. Nourrir toujours plus d'êtres humains, sans dévaster la planète ? Le sujet est criant d'actualité, même si ce livre était évidemment en préparation bien avant les manifestations des agriculteurs.

Un marcheur historique régulièrement sollicité

En tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie a d'ailleurs été sollicité par Gabriel Attal pendant la crise. Le Premier ministre voulait son "éclairage", explique un proche, ils ont "surtout échangé avant la première salve d'annonces", avant donc le déplacement de Gabriel Attal en Haute-Garonne le 26 janvier.

Julien Denormandie est aussi régulièrement consulté par Emmanuel Macron. C'est le marcheur historique. Il était encore pressenti pour Matignon en début d'année, comme après la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Mais c'est Gabriel Attal qui a été choisi pour le poste. "Forcément, il a été un peu déçu", confie un ami de Julien Denormandie. Même s'il travaille pour la start-up Sweep, qui conseille les entreprises en matière de réduction d'émissions de CO2, Julien Denormandie parle toujours beaucoup politique.

L'éventualité d'une candidature européenne

Il n'a pas été choisi pour Matignon, mais son nom circule pour une autre mission : prendre la tête de la liste macroniste pour les élections européennes du 9 juin. Emmanuel Macron aimerait le convaincre. Dans la majorité, on vante les qualités de Julien Denormandie pour cette mission : "il est apprécié des agriculteurs", "loyal", "bosseur", "brillant", et puis "on est sûrs qu'il ne ferait pas de conneries", insiste un parlementaire. Certains pointent quand même son manque de notoriété, son peu d'appétit pour les interviews, "mener une campagne n'est pas dans son ADN", dit un ministre.

Mais la question fondamentale reste celle de son envie plus ou moins ancrée pour se lancer dans cette bagarre face à Jordan Bardella. De nombreux macronistes sont pessimistes quant aux chances de "convaincre Denormandie". "Il a failli être Premier ministre, la campagne va être difficile et devenir eurodéputé impliquerait des allers-retours entre Paris, Bruxelles et Strasbourg, pas facile pour sa vie de famille", explique un proche de Julien Denormandie, qui est père de quatre enfants. Même si un cadre souligne que "pour peser vraiment, il lui a toujours manqué un mandat".