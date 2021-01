Les visites liées au Covid-19, un casse-tête protocolaire pour l'exécutif

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran en visite à l'hôpital de Metz-Thionville (Moselle) le 14 janvier 2021 (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Tout part de Nadine Morano, originaire de Meurthe-et-Moselle. Dans la journée de mercredi, l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, aujourd’hui députée européenne, reçoit un email de la préfecture qui lui annonce la visite du Premier ministre. Le cabinet du préfet explique alors que la délégation qui suivra Jean Castex est réduite, en raison des contraintes sanitaires. "Seuls deux députés et un sénateur sont conviés", explique le courriel.

"Je tenais à vous en informer en regrettant de ne pouvoir vous accueillir sur la visite", écrit le cabinet du préfet. Là, le sang de Nadine Morano ne fait qu’un tour. Qui sont ces parlementaires ? Comment ont-ils été choisis ? Et surtout, pourquoi, elle, ancienne ministre, est-elle tenue à l’écart ?

Texto à Jean Castex

L'ancienne ministre en parle avec d’autres élus Les Républicains. Qui lui disent qu’eux découvrent parfois, dans la presse, des visites du Premier ministre, voire du président. Et qu’eux non plus ne sont pas forcément invités. Conséquence : Nadine Morano s’est fendue d’un texto acerbe à Jean Castex, pour lui demander si les élus présents étaient tirés au sort.

L'exécutif de son côté explique que la composition des délégations n'obéit pas à des règles écrites, mais plutôt à des usages. C'est le chef de cabinet et le conseiller parlementaire qui établissent la liste des invités.

Ménager les susceptibilités

Le nombre dépend de la configuration des lieux. Si c’est un hôpital ou un autre espace exigu, il y a moins de monde. La thématique du déplacement est aussi prise en compte. Si le ministre va dans un lycée, le président de région est convié, puisque les lycées relèvent de sa compétence. Ça, c’est en règle générale. À Matignon, on reconnaît qu'"avec l’épidémie, établir la délégation protocolaire est encore plus ardu." Un conseiller raconte par exemple que "les cabinets disent aux préfets 'on veut une liste limitée', mais que souvent ils invitent large quand même pour ne pas se fâcher avec des élus qui sont leurs interlocuteurs au quotidien." L’art difficile de ménager les susceptibilités.

Et puis la neige s'invite...

Ce qui se fait depuis l’apparition du Covid, c’est convier le député de la circonscription, mais plus ceux du département. Le maire de la localité, pas ceux des alentours. "Le député européen est rarement dans la liste, me dit-on aussi, parce que depuis 2019, son mandat est national, et non plus régional."

Pour satisfaire tout le monde, il y a une astuce : prévoir une rencontre en préfecture avec TOUS les élus. C’est ce qui devait être fait ce jeudi à Nancy. Et puis à 23h30, patatras, le déplacement en Meurthe-et-Moselle a été annulé, parce qu’il va neiger, et que Jean Castex craint de ne pas être rentré à temps à Paris pour sa conférence de presse.

La visite à Metz, dans le département voisin, est elle maintenue. Et un temps d'échange avec les élus locaux est bien prévu à l'agenda du Premier ministre. Insuffisant pour calmer la colère de Nadine Morano.