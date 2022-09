INFO FRANCEINFO. Le gouvernement va enfin pouvoir mesurer les maltraitances des personnes âgées et handicapées

Le brief politique Jean-Rémi Baudot Du lundi au vendredi à 7h24 et 10h21

Combien sont-elles ces personnes âgées maltraitées par des proches ou mal-nourries dans des établissements spécialisés ? Combien sont-elles ces personnes handicapées, victimes de violences sexuelles ou de brimades dans des institutions ? Personne aujourd’hui en France n’est capable de répondre à ces questions.

Pourtant, il existe bien des indicateurs, beaucoup d'indicateurs. En février dernier, la loi a même précisé ce qu’est une maltraitance. Pour autant, ces cas sont trop rarement dénoncés. Et quand ils le sont, ils remontent au compte-goutte vers les associations, les ARS, la police ou la gendarmerie. Mais ces différentes institutions ne les répertorient pas de la même manière : il n’y a donc aucun fichier harmonisé.

Face cette pure complexité administrative, la conséquence est directe : impossible de savoir, de quantifier, de détecter ou d’éviter un nouveau scandale, comme l'a fait le livre Les Fossoyeurs, à l'origine du séisme autour des maisons de retraites Orpea. Reste une question : quelle est l’ampleur du problème ? Il est évidemment sous-estimé. Quand elles sont en capacité de le faire, les victimes n’osent pas toujours dénoncer les abus, et les professionnels-témoins hésitent souvent à les dénoncer par loyauté vis-à-vis de leur employeur ou par crainte de trahir les patients. L'omerta règne dans le médico-social sur ces questions.

Comment l’état peut-il répondre à cette situation ?

En harmonisant les remontées pour mieux cerner le problème. Selon des informations de franceinfo, Jean-Christophe Combe, le nouveau ministre des Solidarités, a notamment mandaté l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour mettre en place des fichiers coordonnées. Pour la première fois, son ministère a recruté fin août une conseillère technique dédiée à la coordination des questions de maltraitances. Mais ce travail prendra des mois, bien qu'indispensable pour traiter le problème. Mais il y a déjà une appréhension au ministère : que ces chiffres harmonisés soient terribles.

Et pour étayer cette inquiétude, il faut y regarder de plus près. Selon nos informations, les appels au 3977, numéro vert pour signaler des maltraitances sur des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ont explosé : +24% sur un an. Cela représente désormais 8 à 9000 dossiers par an, "Une toute petite partie du problème", selon son Pierre Czernichow, président de la Fédération 3977.

Si l’on en croit l’OMS? 95% des situations de maltraitances ne font en effet l’objet d’aucun signalement. Autant dire qu’on est loin aujourd’hui de connaître la réalité du problème.