Le député Ensemble pour la République, David Amiel, a déposé un amendement commun et cosigné par l'ensemble de son groupe contre les coupes budgétaires imposées, dans le cadre du projet de loi de finances, à l'Agefiph, l'association qui gère les fonds pour aider les personnes handicapées à s'insérer dans le monde du travail, a appris lundi 14 octobre franceinfo, auprès de cet élu parisien.

Le projet de loi de finances 2025 se retrouve au cœur d'un bras de fer au sein même de la coalition gouvernementale. Les députés avaient jusqu'à minuit, dimanche 13 octobre, pour déposer les amendements relatifs au projet de budget pour l'an prochain.

D'après des parlementaires qui ont épluché le projet de loi de finances, la dotation de l'Agefiph va baisser de 20%. Actuellement, l'association est financée par les pénalités des entreprises n'embauchant pas assez de salariés en situation de handicap. Dans le projet de budget 2025, l'exécutif prévoit de fixer un plafond et de récupérer l'excédent, que les députés chiffrent à 100 millions d'euros.

La santé mentale grande cause nationale

Les députés du camp présidentiel, pourtant principaux alliés au Premier ministre Michel Barnier, veulent monter au créneau contre ce rabotage. David Amiel, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, considère qu'il "faut accélérer et non ralentir pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap". "C'est non seulement une nécessité sociétale, mais c'est même du bon sens économique et budgétaire", plaide-t-il auprès de franceinfo. Les troupes de Gabriel Attal ont donc déposé un amendement commun contre cette baisse de dotation. Il sera signé par 95 députés EPR.

Dans une ébauche d'amendement, que franceinfo a pu consulter, le texte juge "incohérent de réduire les moyens de l'organisme", alors que "le Premier ministre" fait "de la santé mentale la grande cause nationale de 2025". Les députés EPR s'interrogent d'autant plus sur ces coupes budgétaires que "près d'un quart de l'action de l'Agefiph est dédiée aux problématiques de santé mentale".