Européennes : la majorité présidentielle mise beaucoup sur le duel entre Valérie Hayer et Jordan Bardella

Un cadre de la campagne macroniste le reconnaît : ce débat entre Valérie Hayer et Jordan Bardella jeudi 3 mai sur BFM sera "un moment important, les choses se font et se défont dans les débats télé". Dans les sondages, Jordan Bardella est à plus de 30%, quand Valérie Hayer est en difficulté à 16-17%. Autant dire que la tête de liste Renaissance est dans les habits de challenger face au candidat RN que des macronistes qualifient de "bête médiatique redoutable", de "machine impressionnante". Un proche du président fixe le défi : "faire tomber Bardella du Mont Olympe".

Pour se préparer à ce duel Valérie Hayer a eu plusieurs séances de travail depuis le début de la semaine. "Quand il débite des éléments de langage, Bardella est très fort, explique un conseiller d'Emmanuel Macron, mais il n'est pas imprenable si on le décale sur les sujets européens". L'objectif de Valérie Hayer est donc d'emmener Jordan Bardella sur le fond des dossiers. "Elle maîtrise le sujet", martèle son entourage. Ça fait des mois que la délégation macroniste au parlement européen compile soigneusement tous les votes du RN et de Jordan Bardella. Une base pour tenter de le mettre en difficulté. "Elle a envie de l'attraper sur le fond, dit un proche, d'en faire un moment de vérité sur les cinq ans de Bardella à Bruxelles". La limite de l'exercice, c'est que ce genre d'argument n'a guère porté jusqu'ici. "Si elle peut le déstabiliser et le faire bredouiller sur 2-3 sujets ça sera déjà pas mal", espère un ministre.

Un "entraînement", il y a trois semaines, face à Marion Maréchal

Mais la difficulté pour Valérie Hayer c'est que le RN fait davantage de ce scrutin une élection nationale qu'une élection européenne. Les macronistes veulent parler d'Europe, mais Jordan Bardella ne devrait pas se priver de parler de la situation franco-française, des faits divers etc. car le RN nationalise le scrutin pour en faire un jalon vers la présidentielle de 2027. "Ils ne s'adressent pas aux mêmes électeurs, dédramatise un cadre, l'enjeu c'est qu'elle fasse entendre à nos électeurs le risque RN pour les inciter à se déplacer le 9 juin".

À ce stade, Valérie Hayer ne fait pas le plein : environ la moitié seulement des électeurs d'Emmanuel Macron du 1er tour de la présidentielle ont l'intention de voter Renaissance aux européennes. L'équipe de Valérie Hayer ne dévoile pas toutes ses cartes sur la préparation du débat et les éventuelles "sparring partners", les partenaires d'entraînement pour des mises en situation, mais reconnaît que le débat de Valérie Hayer avec Marion Maréchal, il y a trois semaines, avait "un peu" vocation à servir "d'entraînement" face à l'extrême droite, en prévision du duel avec Jordan Bardella.