En pleine attente du nouveau gouvernement, Gérald Darmanin reporte sa rentrée politique

La rentrée politique, journée "saucisses-frites-bières" mâtinée d'un discours, de Gérald Darmanin aura finalement lieu le 29 septembre, et non plus le 15 septembre comme il l'avait prévu fin juillet. Si le ministre de l'Intérieur démissionnaire repousse la date, c'est en raison de la parade des champions olympiques à Paris, samedi 14 septembre, et aussi à cause de la situation politique. "L'élégance républicaine élémentaire nécessite de laisser le Président de la République et le Premier ministre œuvrer à la composition d'un gouvernement, et de ne pas gêner ce moment politique particulier", explique son entourage.

Député défendant la revalorisation du travail ?

Quand Gérald Darmanin a sondé des amis députés, ils lui ont dit qu'il valait mieux reporter. Une ministre estime qu'il a raison car "personne ne sait ce qui va se passer donc prudence, prudence". En effet, ce sera plus facile pour Gérald Darmanin de savoir à quel titre il s'exprime. Un conseiller de l'exécutif le dit : "Il ne pourra pas avoir le même ton dans son discours selon qu'il est ministre du gouvernement Barnier ou simple député du Nord prônant une revalorisation du travail".

En effet, Gérald Darmanin veut centrer son discours de Tourcoing sur la question sociale, pour lequel il a lu le sociologue Pierre Rosanvallon ou le géographe Christophe Guilluy. "Dans la période, chaque phrase serait soumise à interprétation, avec le risque qu'on dise il cherche à se placer", admet un proche, "lui veut qu'on parle de ses propositions". Fin septembre, Gérald Darmanin espère un paysage politique moins embrouillé et être fixé sur son propre avenir.

Ministre du gouvernement Barnier ?

Depuis des mois, Gérald Darmanin souffle le chaud et le froid quant à son avenir ministériel. Quand Gabriel Attal devient Premier ministre en janvier, il annonce qu'après les JO sa mission place Beauvau sera terminée. Fin juin, il dit vouloir siéger au parlement, convaincu que tout se passera à l'Assemblée. Mais cet été son envie de quitter l'exécutif n'est plus aussi évidente. "Il a compris que pour peser c'est mieux d'avoir un gros portefeuille ministériel", ironise un macroniste. Selon un proche, "une partie de lui pense que c'est la fin d'un cycle, et une partie de lui est à disposition du Président".

"Le Président aimerait le garder, assure une ministre, pourquoi pas au quai d'Orsay". Le ministère des Affaires étrangères, Gérald Darmanin ne serait pas contre. Dans l'ex-majorité, certains se sont amusés de voir cet été, sur Instagram, qu'il s'était plongé dans la lecture d'un ancien ambassadeur. Dimanche dernier, Gérald Darmanin a discuté avec Michel Barnier, à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, mais "c'était très factuel, axé sécurité des JO" nous assure-t-on. À ce stade, impossible de savoir si Gérald Darmanin sera sur la liste que le Premier ministre soumettra à Emmanuel Macron.