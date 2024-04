Élections européennes : un débat entre Raphaël Glucksmann et Valérie Hayer a peu de chances de voir le jour

Le candidat PS-Place Publique pour les élections européennes, Raphaël Glucksmann multiplie les débats ces jours-ci et rêve d'un duel avec sa rivale macroniste Valérie Hayer, ce qu'elle et son équipe ne semblent pas vouloir lui accorder.

Le candidat du PS fait feu de tout bois ces jours-ci : un débat sur France Inter face à Jordan Bardella, vendredi 12 avril, un autre sur BFMTV pour affronter la tête de liste Les Républicains François-Xavier Bellamy. Mais le face-à-face que Raphaël Glucksmann rêve de décrocher, c’est avec Valérie Hayer, la tête de liste macroniste, parce que dans certains sondages, il atteint les 12-13%. Rien de mieux donc qu'un duel avec Valérie Hayer pour installer le match. "Ce serait intéressant, car dans le trio de tête on est les seuls avec un projet de gauche", dit l'entourage de Raphaël Glucksmann. "Il peut encore grimper, selon une élue PS, et profiter d'un effondrement de la macronie, car on voit des électeurs de gauche rompre avec le chef de l'État à cause des retraites, de la loi immigration et de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement".

Pour grignoter des voix chez Valérie Hayer, les socialistes aiment aussi rappeler qu'au Parlement européen, ils siègent dans le deuxième groupe le plus puissant, le seul à même de faire vaciller la domination de la droite européenne, quand le groupe Renew, où siègent les macronistes, n'est que troisième à Strasbourg. En clair, d'après le PS, voter macroniste le 9 juin "ne sert à rien".

Renaissance recale les initiatives proposées

Ce débat en tête-à-tête entre Raphaël Glucksmann et Valérie Hayer est mal parti pour voir le jour. Pour un duel il faut être deux. Jusqu'ici, Renaissance n'a accepté aucun format proposé par aucun média, et pour cause : "le président de la République considère qu'il faut invisibiliser Glucksmann, que ce n'est pas la peine de faire sa pub", explique un membre de l'équipe de campagne. "Notre match c'est avec l'extrême droite, insiste proche de Valérie Hayer. Que Glucksmann débatte avec ses concurrents de la Nupes, dans les sondages, il est plus près de LFI que de nous". Bref, les macronistes veulent renvoyer Raphaël Glucksmann à la deuxième division et ne surtout pas donner l'impression qu'il y a match avec le PS.