Élections européennes : en Slovaquie, le parti de Robert Fico, Premier ministre populiste et prorusse, a le vent en poupe

Le gouvernement de Robert Fico devra d'abord se confronter à un premier scrutin : les élections présidentielles. En Slovaquie, elles précéderont les élections européennes de quelques semaines. La date n’est pas encore fixée mais le scrutin présidentiel doit être organisé au mois d'avril et aura sans aucun doute une influence sur le résultat des élections européennes du 6 au 9 juin 2024.

Et pour l’instant, Robert Fico et son parti, le Smer-SD, sont favorisés par leur victoire aux législatives, le 30 septembre. Il vient d’indiquer qu’il soutiendrait la candidature de son ex-lieutenant Peter Pellegrini à la présidence de la République. Peter Pellegrini est actuellement en tête des sondages et le résultat du vote sera déterminant pour les prochains scrutins.

Le principal parti d’opposition, le Parti Slovaquie progressiste, organise depuis déjà plusieurs jours des manifestations à Bratislava et dans d’autres villes du pays contre le gouvernement Fico et en premier lieu contre sa potentielle réforme de la justice. Robert Fico avait été contraint de quitter le pouvoir en 2018 après le double assassinat d’un journaliste d’investigation et de sa compagne et après les révélations sur l’ampleur de la corruption dans les plus hautes sphères de l’État et du système judiciaire.

L'influence de la guerre en Ukraine

Ce parti d’opposition est dirigé par Michal Simecka, qui n’a pas encore 40 ans mais qui a déjà une certaine expérience de la politique européenne, puisqu’il a été le vice-président du Parlement européen avant de revenir à Bratislava dans la politique nationale. Contrairement à Robert Fico, il plaide pour davantage de soutien à l’Ukraine voisine.

La guerre en Ukraine pourrait être à nouveau l’un des thèmes de la campagne électorale européenne en Slovaquie. Cette guerre dans le pays frontalier est un sujet important à Bratislava, surtout depuis que Robert Fico prend la défense de la Russie. Le parti Smer-SD de Robert Fico a par ailleurs été suspendu par le Parti socialiste européen, à cause de ses prises de position et à cause de son alliance avec un parti d’extrême droite prorusse. Difficile de savoir dans quel groupe iront siéger ces eurodéputés du Smer-SD, qui se présente comme un parti social-démocrate, s’ils remportent quelques-uns des 14 sièges réservés à la Slovaquie.