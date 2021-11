Transport maritime : le groupe français CMA-CGM rachète une partie du port de Los Angeles

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Le trafic de marchandises maritime profite de la reprise économique. Les grands ports de commerce sont saturés et les armateurs s’organisent. C’est le cas de CMA-CGM.

L'armateur battant pavillon français CMA-CGM va mettre la main sur un important terminal du port de Los Angeles. À l’issue de l’opération, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé, basé à Marseille, deviendra l'unique propriétaire du plus grand des douze terminaux du port de la côte ouest-américaine, au sud de la Californie. CMA-CGM met sur la table 2 milliards de dollars (environ 1,7 milliard d'euros). Le groupe va également ouvrir son porte-monnaie pour engager des investissements significatifs au cours des prochaines années. L’objectif est de renforcer le développement de ce terminal portuaire de Los Angeles qui est aujourd’hui l’un des plus importants point d’entrée vers l’Amérique du Nord.

Le groupe français n’en est pas à sa première opération du genre depuis que la reprise se fait sentir. Comme les compagnies aériennes avec le transport de fret, CMA-CGM sait que la bataille commerciale pour gagner des parts de marchés se joue actuellement. Rodolphe Saadé a un "regard scanner". Il a l’œil sur toutes les affaires possibles et investit en ce moment crucial de la reprise. C’est maintenant que se font les bonnes affaires.

Synergies gagnantes

Sa dernière opération en date concerne Britanny Ferries, spécialiste du trafic de passagers entre la France et le Royaume-Uni. CMA-CGM va apporter 25 millions d’euros d’argent frais à l'entreprise bretonne. Le développement de synergies est clair. Avec Britanny Ferries, l'armateur marseillais voit l'occasion d'offrir à ses clients une possibilité supplémentaire de transporter la marchandise dans les soutes de navires qui embarquent des passagers.

Du terminal de Los Angeles à la PME bretonne abimée par la pandémie, CMA-CGM est sur tous les fronts. Qui plus est avec des bateaux qui se veulent de plus en plus propres. CMA est en train de renouveler sa flotte avec des navires dont la propulsion se fera à base de gaz naturel liquéfié.