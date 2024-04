TotalEnergies bientôt coté principalement à la Bourse de New-York plutôt qu’à Paris ?

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Pour l’instant, ce n’est qu’une réflexion. Si la décision est prise, elle le serait en septembre 2024. C’est le conseil d’administration de TotalEnergies qui demande au PDG de réfléchir à cette option : être principalement coté à la Bourse de New-York, où le groupe est déjà présent ainsi qu’à Londres, mais de manière secondaire. Quelles que soient les hypothèses, le siège de TotalEnergies resterait à Paris.

Patrick Pouyanné dit qu'il en a assez d’être montré du doigt, en Europe en général et en France en particulier, pour ne pas aller plus vite vers la décarbonation, et continuer à investir dans le pétrole. Son argument : rien ne peut se faire du jour au lendemain, il faut continuer d’investir – certes de moins en moins – dans les énergies fossiles pour financer la transition vers le bas carbone. D’autant que cette transition est en marche : sur quinze milliards d’euros d’investissements prévus cette année par TotalEnergies, cinq seront consacrés à l’électricité décarbonée.

Un manque de soutien des actionnaires européens

Mais il estime que l’Europe ne le soutient plus suffisamment et ne joue pas le jeu. Face au discours politique ambiant, les actionnaires européens, au mieux maintiennent, au pire vendent leurs participations, alors que les américains, eux, achètent. Or, pour investir dans la décarbonation, il faut des moyens et être soutenu par ses actionnaires. Depuis 2012, la part de l’actionnariat institutionnel américain est passée de 33 à 48%, tandis que celle de l’Europe (hors Royaume-Uni) est passée de 45 à 34%. Mouvement totalement inverse.

En voulant se verdir, la finance européenne est sortie progressivement du capital de Total et les Américains ont pris la place. Ils sont désormais les premiers actionnaires de la multinationale française. Plus loin, cela pose la question de la stratégie industrielle européenne et la manière dont on doit permettre aux principaux groupes énergétiques de faire leur propre transition vers la décarbonation. Patrick Pouyanné doit être auditionné lundi 29 avril, au Sénat, par une commission d’enquête parlementaire pilotée par l’écologiste Yannick Jadot.