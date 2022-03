L’emblématique fondateur de FedEx passe la main

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Fred Smith a créé FedEx en 1970. À l’époque, tout souriait à ce jeune entrepreneur, aujourd’hui encore malgré la pandémie et la situation géopolitique tendue en Europe. À 77 ans, Frederick Smith entend bien continuer à veiller sur son bébé. Il passe la main de la gestion opérationnelle à un de ses adjoints tout en restant président du conseil d’administration et actionnaire minoritaire. Difficile de décrocher.

Créée avec quatre millions de dollars de capital grâce à un héritage, l'entreprise emploie aujourd'hui 600 000 personnes dans le monde pour un chiffre d’affaires de 90 milliards de dollars (un peu plus de 80 milliards d'euros) grâce à la distribution de 17 millions de paquets par jour. Le journal Les Echos a remonté l'histoire et nous donne cette comparaison : 17 millions de paquets livrés quotidiennement aujourd'hui. Lors de sa première nuit d'opération en 1970, la petite société avait trié 186 paquets destinés à 25 villes américaines. Auhjourd'hui, FedEx dispose d'une flotte de 680 avions cargos et 140 sont commandés.

Le groupe ne connaît pas la crise

La pandémie et ses différents confinements ont multiplié les livraisons de colis avec la vente à distance. Quant à la guerre en Ukraine, pour l'instant elle ne freine pas le commerce mondial dont FedEx est un des ambassadeurs. L'idée de la livraison des commandes ou des lettres en moins de 24 heures – qui a conduit à la création de l'entreprise en 70 – est devenue la règle dans un monde conduit par l'immédiateté. Avec de nouveaux défis à la clé.

Le développement du commerce international impose à FedEx en permanence de nouveaux objectifs de fonctionnement et de rentabilité. On l'a vu récemment avec l'engorgement des grands ports de commerce internationaux, l'avion est une alternative évidente. Et puis, au-delà du simple transport, FedEx est devenu un géant de la logistique, ce qui fait, aussi, les affaires des géants de la distribution par internet, et surtout les Américains au premier chef.