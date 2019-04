Le groupe Nestlé se met au vegan

Un burger vegan avec une galette de soja. (DANIEL KARMANN / DPA)

C’est une nouvelle victoire du véganisme, au plus grand bonheur des adeptes de ce que l’on appelle aussi le "végétalisme intégral", qui s’impose comme un mode de vie et non plus comme une simple habitude alimentaire. Nestlé saute donc le pas en lançant un burger vegan. Ce sandwich typique de la restauration rapide sera confectionné à 100% à base de plantes, de protéines de soja, de blé, d’extraits de betteraves, carottes et poivrons.

Recherche et innovation

Le steak de soja existe déjà depuis longtemps mais, à force d’innovations, les entreprises du secteur agroalimentaire sont passées à l’étape supérieure. Elles utilisent des techniques sophistiquées pour se rapprocher au plus près du goût, de la couleur, voire de la texture de la viande. Ce qui pose une autre question : la nourriture vegan est parfois finalement bien plus transformée, lourde en additifs en tous genres, pour mimer la vraie nourriture. C’est un peu L’aile ou la cuisse revisitée à la sauce du "gustativement correct".

La demande du consommateur est bien réelle

Les consommateurs, et c’est tant mieux, cherchent de nouvelles manières d’équilibrer leurs apports en protéines et à réduire l’empreinte carbone de leur alimentation. C’est un mouvement de fond, durable. Un industriel de la taille de Nestlé ne peut pas passer à côté de ce phénomène de société. Le groupe estime que les aliments à base de plantes peuvent lui rapporter près d'un milliard d'euros dans les dix prochaines années.

Marketing

Pour ce burger à base de poivrons et de betteraves, Nestlé a trouvé le nom juste : "Incredible Burger", "L'incroyable burger" en français. Une belle opération industrielle et commerciale. Une opération séduction aussi de Nestlé vers une communauté traditionnellement plutôt encline à vilipender la multinationale pour certains de ses produits.