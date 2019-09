Le brief éco. Porsche dévoile sa première voiture 100% électrique

La Porsche Taycan a été dévoilée le mercredi 4 septembre 2019. (PATRICK PLEUL / DPA)

Il aura fallu attendre 50 ans après la naissance de la fameuse 911, immortalisée notamment par l'acteur Steve McQueen dans le film Le Mans, ou plus récemment dans Cars sous les traits de Sally Carrera, personnage de fiction bien connu des enfants. La voilà donc en version 100% électrique.

Pour marquer le coup, la marque Porsche a présenté sa nouvelle voiture entièrement électrique, dans une débauche de luxe. La cérémonie a eu lieu mercredi 4 septembre simultanément devant les chutes du Niagara au Canada, près d’un parc éolien en Chine et près d’une ferme solaire proche de Berlin, en Allemagne.

Vitesse de pointe : 260 km/h

Présentée sous ses versions de pointe Turbo (680 et 760 chevaux), ce modèle baptisé Taycan possède deux moteurs électriques. Le premier est placé sous l’essieu avant, le second sous l’essieu arrière. La batterie lithium-ion d’une capacité de 93 kWh est située dans le plancher. Avec quatre roues motrices et ses 2 300 kg, la Taycan peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Sa vitesse de pointe est de 260 km/h, un record pour une voiture électrique. Enfin, cette voiture a 500 kilomètres d’autonomie sous le capot.

Concurrencer l'Américain Tesla

Porsche a dû adapter ses usines et investir ainsi un milliard d’euros. La Taycan étant moins rentable qu'une voiture thermique en raison du prix nettement supérieur des matériaux, Porsche a décidé de faire des économies pour ne pas répercuter tous les coûts sur la clientèle. L’objectif est de faire exploser en vol le grand concurrent américain Tesla. Volkswagen, déjà premier constructeur automobile mondial, entend le devenir pour les véhicules électriques. De quoi faire oublier le scandale du dieselgate. Le pari est en passe d’être gagné puisque plus de la moitié des pré-commandes de la Taycan vient de clients de chez Tesla.

En France, la Porsche Taycan sera proposée environ 155 000 euros pour la version Turbo et 190 000 euros pour la Turbo S qui va un peu plus vite. 30 000 pré-commandes ont déjà été enregistrées.