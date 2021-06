Le brief éco. Électricité : la facturation dynamique arrive en France

Un compteur Linky. (EMMANUEL CLAVERIE / RADIO FRANCE)

La tarification dynamique permet de proposer des prix qui changent toutes les heures en fonction de l’évolution des cours de l’électricité sur les marchés de gros. Ces offres arrivent en France avec des opérateurs alternatifs comme le Danois Barry ou l’enseigne de supermarchés Leclerc. Elles restent marginales mais vont se développer rapidement en raison d’une directive européenne qui obligera bientôt tous les gros fournisseurs à en proposer à leurs clients.

La Commission régulation de l'énergie (CRE) estime que ces nouvelles offres de tarification à l’heure présentent des risques. Ces offres, qui imposent au client d’être équipé du compteur intelligent Linky, ne sont adaptées qu’à une catégorie particulière de clients capables d’adapter facilement leur consommation.

Déconseillé pour certains foyers

Elles sont par exemple déconseillées aux foyers qui recourent au chauffage électrique et ne disposent pas d’alternative. En cas de brusque hausse des prix, il faut pouvoir éteindre le chauffage électrique pour privilégier la cheminée ou le poêle. Pas très pratique et il faut rester vigilant. D’où la volonté des autorités de renforcer la surveillance de la publicité faite autour de ce nouveau mode de tarification. Il s’agit de protéger le mieux possible les consommateurs qui doivent être pleinement conscients des risques économiques liés et ne pas se faire gruger par des opérateurs alternatifs peu scrupuleux.

Il ne faut toutefois pas voir le grand démon dans cette tarification dynamique de l’électricité. C’est un outil intéressant au service de la transition énergétique. Les consommateurs qui peuvent anticiper leur consommation profitent de prix bas, aident ainsi à maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande et facilitent le développement des énergies renouvelables. Il ne faut donc pas jeter le bébé avec l’eau du bain mais rester très vigilant et se renseigner si un fournisseur d’électricité sonne à votre porte et vous propose cette tarification dynamique.