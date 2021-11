La production de vin devrait être extrêmement faible dans le monde cette année

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Ce sont les trois principaux pays producteurs qui en ont pâti et cela aura un impact direct sur les chiffres mondiaux. Ces trois pays sont européens : Italie, Espagne et France qui ont souffert d’une saison particulièrement rigoureuse, à l’inverse d’une année qui a été très positive pour les vignobles de l’hémisphère sud.

Au total, la production mondiale de vin est estimée aux alentours de 250 millions d’hectolitres – ce qui fait plusieurs dizaines de milliards de litres –, soit à peine supérieure à la production historiquement faible de 2017. Par rapport à 2020, le repli est de 4%. 2020 qui elle-même était une année où le volume produit était déjà inférieur à la moyenne.

Dans l’Union européenne, nous sommes le pays qui a subi le plus durement les effets désastreux avec de fortes gelées en avril, suivies de pluies estivales, d’orages de grêle et d’épisode de mildiou, un champignon parasite qui s’attaque aux vignes. Il s’agit bien là de volumes : quand vous parlez avec les vignerons ou les cavistes, ils vous rassurent tout de suite sur la qualité du vin. Les épisodes météo ont joué uniquement sur la quantité produite mais le millésime 2020-2021 restera de qualité. Ce qui est finalement plutôt rassurant, mais on comprend les producteurs qui auraient aimé fournir plus.

Cet épisode vient s’ajouter à la crise du Covid-19

En réalité, la filière reconnaît que le changement climatique est un problème bien plus important que la pandémie en elle-même. Les anomalies climatiques sont de plus en plus fréquentes et contre cela il n’y a pas de vaccin. Il n’y a que des solutions de long terme qui ne concernent pas uniquement le milieu de la vigne, c’est la gestion globale de l’environnement, l’affaire de tous, qui est d’ailleurs débattue en ce moment à la COP26. L’Europe est en première ligne puisque France, Espagne et Italie représentent à eux trois 45% de la production mondiale de vins.