Entreprises : Auchan se renforce en Espagne

Les affaires continuent en plein cœur de l’été, et surtout malgré les incertitudes autour de la situation géopolitique et les suites de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Auchan est déjà présent en Espagne via sa filiale Alcampo. C’est justement cette entité qui vient de conclure un accord avec l’enseigne locale Dia pour lui racheter 235 supermarchés précisément, et un entrepôt. Les magasins en question représentent une force de frappe de 180 000 mètres carrés en surface cumulée au sol. Ces supermarchés se situent dans les régions de Madrid, des Asturies, en Galice, Navarre et Pays-Basque espagnol.

La valeur du contrat n’a pas été dévoilée car la transaction doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence. Auchan se passe donc de dévoiler quoi que ce soit de sa stratégie financière. En revanche, le but est bel est bien affiché : devenir leader de la grande distribution en Espagne. Avec le rachat de ces 235 magasins à Dia, le groupe français, qui appartient à la puissante famille Mulliez implantée dans le nord de la France, disposera au total de 540 magasins en Espagne d’ici l’été 2023 dans plus de cent villes, avec 23 000 salariés. De quoi donner des ailes à l’empire Mulliez déjà présent dans treize pays.

Période propice

Avec l’inflation galopante, la pression est très forte sur les marges réalisées par les commerçants. L'union fait la force en permettant de mutualiser les moyens. Mais quel que soit le contexte international, un avenir industriel se prépare toujours avec un coup d’avance pour les entreprises qui en ont les moyens. Et c’est parfois dans les périodes les plus sensibles que les opportunités sont les meilleures.

Auchan s’inscrit dans cette logique pour développer le multiformat (différentes tailles de magasins) et ce que l’on appelle le "phygital" – moitié commerce physique avec les magasins en dur, moitié distribution en ligne. Cette offensive espagnole marque aussi en quelque sorte une revanche après l’échec d’un projet de rapprochement avec Carrefour. Le mariage avorté remonte à octobre dernier. Auchan n'aura pas tardé à rebondir.