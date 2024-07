Carburants : nouvelle guerre des prix entre les supermarchés pour les départs en vacances

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Bison futé prévoit un week-end chargé les 19 et 20 juillet sur les routes pour le quatrième week-end de l’été. Et la bataille des prix à la pompe est lancée dans la grande distribution. Leclerc est passé le premier à l’offensive avec une campagne de pub dans la presse appuyée par une interview de Michel-Édouard Leclerc en personne jeudi sur RTL.

Le carburant sera à prix coûtant, dans les plus de 700 stations essence du groupe, dès vendredi et jusqu'à dimanche inclus, tout comme les week-ends du 2 au 4 août puis du 16 au 18 août. Une annonce qui est sûre de viser juste alors que 7 Français sur 10 partent en vacances en voiture, selon les derniers chiffres de l’institut ipsos, fin mai. Les prix à la pompe se placent donc assez haut dans leurs préoccupations.

Surtout que cet été le budget, le pouvoir d’achat est une source d'inquiétude. Un coup de com efficace donc et qui, en prime, ne coûte pas grand-chose. Pour la grande distribution, l’essence est un produit d’appel. Les marges ne sont que de 1, 2 ou 3 centimes. Si vous prenez un plein de 50 litres, par exemple, ça fait 1,50 euro offert. Autant dire que c’est une perte très limitée alors que vous êtes certain d’attirer des consommateurs chez vous. L’idée derrière est de se rattraper avec les courses qu’ils feront dans vos rayons. D’ailleurs Michel-Édouard Leclerc l’a reconnu jeudi sur RTL : "Mon père disait qu’il faut savoir perdre de l'argent sur un article et gagner sur le tout, c'est un ensemble".

Intermarché et Super U dans la foulée

Et forcément ses concurrents vont devoir faire pareil. L’un d’entre eux admettait que c’était "de bonne guerre". Presque tous les étés, il y a des opérations de ce genre. Intermarché va proposer la même baisse à la pompe mais ce sera le week-end des 26-27 juillet, selon les informations du Parisien, et du côté de système U, il y aura une réponse mais plutôt pour les week-ends de chassé-croisé, parce qu’il faut un peu de temps pour préparer ce genre de promotion. Leclerc a été le plus rapide et s’offre la primauté dans cette bataille de communication mais comme un concurrent le notait, tout le monde, n’en a pas les moyens, parce Leclerc c’est le numéro 1.

Côté stations indépendantes, TotalEnergie maintient le plafonnement du litre de diesel et de d'essence à 1,99 euro tout l’été. Le groupe, dont l’activité ne se résume pas à la France, mène lui aussi une opération de communication bien pensée. En revanche, il ne faut pas s’attendre à ce que les stations sur les autoroutes, par exemple, suivent le mouvement. Si certains comparent et adaptent leur itinéraire en fonction de l'endroit où le plein est le moins cher, ils sont peu. Bien souvent sur l’autoroute, on s’arrête là où on peut, même si c’est plus cher.