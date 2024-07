Vacances : Bison Futé prévoit un week-end très chargé sur les routes et voit rouge samedi au niveau national dans le sens des départs

Les routes vont être bondées pour week-end du vendredi 19 juillet au dimanche 21 juillet. "Particulièrement les journées du vendredi et du samedi", prévient Bison Futé, qui classe la journée de samedi rouge au niveau national dans le sens des départs. La journée de vendredi, elle, est classée rouge dans le sens des départs mais seulement sur une moitié est de la France. "La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud ou des régions côtières du pays", résume Bison Futé.

Vendredi, "dans le sens des départs, la circulation sera difficile sur l’ensemble du territoire et très difficile sur une majeure partie est du pays, tout au long de la journée", avertit Bison Futé. Des ralentissements sont attendus sur les axes en direction des régions du Nord-Est (A2, A31), de l'Espagne en passant par Bordeaux (A10, A63) et en direction du Sud (A6, A7, A9, A75). Dans le sens des retours, le même jour, Bison Futé anticipe une circulation "difficile en Ile-de-France et autour de l'Arc Méditerranéen". Le prévisionniste écrit que "les axes desservant le sud du pays (A7, A8, A50, A62) seront fortement empruntés dès le début d’après-midi et jusqu'en milieu de soirée".

"Circulation difficile" dans le sens des retours samedi

Samedi, "dans le sens des départs, la circulation sera très difficile au niveau national tout au long de la journée", prévient Bison Futé, pointant des flux importants de "l'Ile-de-France vers la Bretagne (N165), les régions du Sud et de l’Espagne (A10 et A63) et la Méditerranée (A6, A7 et A9)". De façon plus spéifique, en Ile-de-France, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A6 et A10 et les "difficultés atteindront leur maximum vers la fin de la matinée".

Dans le sens des retours, samedi, "une circulation difficile est prévue au niveau national". Mais elle sera "très difficile dans les régions du Nord et de l’Ouest, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes".

Pour dimanche, les difficultés seront principalement rencontrées en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des départs. En sens inverse, Bison Futé prévoit des "débits importants" aux barrières de péages de l'A6 et l'A10, en Ile-de-France.