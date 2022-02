Automobile : pourquoi la Toyota Prius est de plus en plus la cible de vols

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

La voiture hybride a de plus en plus de succès, auprès des clients mais aussi des voleurs. Le magazine "Auto Plus" publie le palmarès des vols en 2021.

Si vous possédez une Toyota Prius et que vous n’avez pas de garage pour lui faire passer la nuit en toute sécurité, prudence. Auto Plus (article réservé aux abonnés) a épluché les données de neuf assureurs classiques : avec 227 vols pour 10 000 voitures, la Toyota Prius se classe en tête du palmarès annuel des vols. Dans la catégorie hybride ou électrique, la Prius dépasse le luxueux SUV 7 Crossback de DS et la Renault Mégane RS, qui occupaient les deux plus hautes places du podium en 2020. D’autres modèles, bien que plus modestes, suivent dans le classement des vols dont la Renault Clio 4, le SUV Peugeot 3008 et la Peugeot 208.

La Toyota Prius est un modèle très répandu. Voiture de ville plutôt que de routes pour de longues distances, la Prius est très prisée des chauffeurs de taxis dans les grandes villes. Outre le fait que ce modèle soit de plus en répandu, il y a les éléments qui composent le véhicule. Selon Auto Plus, le pot d’échappement catalytique de la Prius hybride fait l’objet d’un trafic de métaux rares – rhodium et palladium notamment – dont les cours s’envolent actuellement sur les marchés.

À l’exception de certains départements comme le Loir-et-Cher, la Vendée, la Meuse et la Guyane, les vols de voitures, en général, tous modèles confondus, ont baissé pendant la crise. Plus que les véhicules entiers, on assiste de plus en plus à des vols d’équipements, ce qui pourrait bien devenir une variable d’ajustement pour le prix des contrats d’assurance, mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent.