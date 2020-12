Une application diminue le stress provoqué par la crise du Covid-19

Une femme n'arrive pas à trouver le sommeil. Photo d'illustration. (FR?D?RIC CIROU / MAXPPP)

La crise liée au Covid provoque des insomnies chez 60% des Français. Voilà pourquoi des chercheurs du CNRS ont mis sur pied l'application Kanopee. Quand vous la téléchargez, deux personnages virtuels apparaissent. Louise s'occupe de vos problèmes de sommeil, il suffit de répondre à ses questions : heure de coucher, heure de réveil, nombre de périodes éveillées pendant la nuit. À la fin du questionnaire, l'application vous donne votre "index de sévérité de l’insomnie"

et s’il est supérieur à 14, on vous propose de remplir un agenda du sommeil pour avoir une idée précise du problème. Au bout d'une semaine Louise propose des conseils personnalisés à suivre pendant 10 jours et si le problème persiste vous pouvez être mis en relation avec un médecin du sommeil qui lui n’est pas virtuel.

Cette application se penche aussi sur les problèmes liés au tabac ou à l’alcool accentués eux aussi par la crise du Covid. C'est Pierre Philip, neuropsychiatre spécialiste du sommeil et des addictions, qui a monté ce projet. Il travaille à Bordeaux sous la houlette du CNRS. Pour les problèmes avec l’alcool ou le tabac, c'est Jeanne le personnage virtuel qui pose les questions sur le nombre de cigarettes fumées ou de verres d'alcool consommés, les difficulté à s’arrêter.

Et ça fonctionne de la même façon : un résultat à la fin du questionnaire et un indice de sévérité qui débouche sur des conseils, avec un suivi là encore quotidien avant de faire un bilan.

De bons résultats

Ces chercheurs du CNRS ont analysé les réponses de plus de 2 000 utilisateurs entre avril et mai pendant le premier confinement, 80% se sont connectés pour des problèmes de sommeil. Et ceux qui ont rempli leur agenda de sommeil et suivi les conseils ont déjà un peu mieux dormi au bout d’une semaine. Chez les sujets qui ont suivi tout le programme pendant deux semaines, il y a encore eu une amélioration.

Cette application fonctionne très bien pour les insomnies modérées mais pas pour les insomnies sévères, qui représentaient cela dit très peu de demandes. L’application s’appelle Kanopee, une application gratuite à télécharger sur son smartphone.