Transports : où en est la recherche en matière de trains à grande vitesse ?

C’est la plus grande ligne TGV au monde. En Chine, la ligne Pékin-Canton fête aujourd’hui ses 10 ans. On attend encore des trains plus rapides que nos traditionnels TGV.

Avec ses 2 300 kilomètres au total, la ligne Pékin-Canton détient le record de la ligne à grande vitesse la plus longue au monde. Les voyageurs peuvent la parcourir en huit heures seulement. Mais les trains y restent limités à 300 km/h et difficile de faire beaucoup plus. D’ailleurs si vous avez eu la chance d’avoir un TGV ce week-end pour retrouver vos proches, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il ne pouvait pas rouler plus vite : c’est à cause du mur de la caténaire, un peu comme le mur du son pour les avions.

La vitesse est limitée à 320 km/h

Le mur de la caténaire est le phénomène physique qui empêche les trains d’aller plus vite. Imaginez les cordes d’une guitare. Vous les voyez onduler, ce sont des ondes qui se propagent et c’est pareil pour les câbles d’alimentations du TGV. Sur une voie normale, quand le train est en marche, ces ondes se propagent à près de 500km/h. Si la locomotive dépasse cette vitesse, elle peut perdre le contact avec la caténaire, ce qui peut être dangereux pour le matériel et donc les passagers. Pour éviter une usure prématurée, la SNCF impose donc une limite à 320km/h.

Pourtant, les 500 km/h ont déjà été dépassé par un TGV. 574 km/h, c’est le record de vitesse établi par un TGV français en 2007. Mais les ingénieurs ont fait en sorte de contourner le problème du mur de la caténaire. Et aujourd’hui il n’est pas envisageable de reproduire ces conditions pour les trains commerciaux. Pour se déplacer plus rapidement en train, il faut se tourner vers le Maglev, le train à sustentation magnétique. Fini les rails ou les caténaires, ce sont des trains qui sont comme en lévitation. Ils utilisent la force électromagnétique pour se déplacer. Les Japonais misent en ce moment sur cette technologie et devrait ouvrir une ligne en 2027 entre Tokyo et Nagoya avec des rames qui pourrait filer à près de 600 km/h.