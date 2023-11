Tempêtes Ciaran et Domingos : arbres arrachés, oiseaux marins perturbés... les intempéries impactent la biodiversité

Les agents de l'ONF tentent d'évaluer les dégâts causés par les tempêtes qui ont balayé la France, alors que les animaux et les cultures ont également souffert.

Temps de lecture : 2 min

La France a été balayée par des vents violents début novembre. Des tempêtes qui ont causé d'importants dégâts matériels et humains. La biodiversité souffre également de ces perturbations. La tempête Ciaran a, par exemple, déraciné l'un des arbres légendaires de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Le hêtre de Ponthus, un arbre majestueux, de près de 300 ans, dont le tronc, déjà fragilisé, n'a pas résisté aux rafales. Ce n'est pas le seul arbre victime de ces tempêtes à répétition. Les agents de l'ONF tentent d'évaluer les dégâts, avec des drones notamment, car les forêts restent interdites d'accès, pour des raisons de sécurité. Viendra ensuite le temps de replanter ou non ces arbres. Sachant que l'ONF mise sur la régénération naturelle. C’est-à-dire qu'on laisse l'écosystème se reconstituer spontanément.

>> "En beaucoup d'endroits, le réseau est détruit" : les explications d'Enedis sur les milliers de foyers toujours prévés d'électricité plusieurs jours après la tempête Ciaran



Cette technique a fait ses preuves après la tempête dévastatrice de 1999. Quelque 6% de la forêt française avait été touchée. Quasiment la totalité s'est ensuite reconstituée, principalement grâce à la régénération naturelle.

Les animaux eux aussi sont en première ligne lors de ces tempêtes. Pensez aux oiseaux, pris dans ces bourrasques. Les oiseaux marins sont les principales victimes de ces tempêtes qui les affaiblissent, les détournent de leur route et les blessent parfois. Si l'impact des intempéries sur la faune n'est pas forcément visible, il reste audible. Des chercheurs américains ont installé des micros dans la nature, sous l'eau et sur terre en 2018 après le passage des ouragans Irma et Maria. En comparant les enregistrements avant et après les tempêtes. Ils ont remarqué une diminution importante des bruits d'insectes, ou même de crevette, plusieurs semaines après les ouragans. Preuve que les animaux eux aussi sont perturbés par ces intempéries.

Des exploitations agricoles marquées

En France, les tempêtes Cairan et Domingos ont laissé des traces dans les exploitations agricoles. Des pommes sont tombées à terre prématurément dans les vergers. Des parcs à huitres sont dévastés par la houle en Normandie. Des serres sont également détruites et des champs inexploitables. Plusieurs semaines seront nécessaires pour évaluer l'ampleur des dégâts. Mais le régime de calamité agricole sera activé pour ceux qui y ont droit.