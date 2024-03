Tabac : fumer fait prendre du "ventre caché"

C'est connu, la cigarette est un coupe-faim et augmente les dépenses énergétiques du corps. En conséquence, les fumeurs qui souhaitent arrêter le tabac craignent souvent de manger davantage et donc de grossir. C'est vrai... mais l'inverse l'est aussi ! Fumer ou commencer à fumer augmente la graisse abdominale, et en particulier celle que les médecins appellent la "graisse viscérale", située au fond de l'abdomen. C'est celle qui entoure les organes.

Pour montrer que fumer est la cause de cette prise de graisse, les scientifiques de l'université de Copenhague au Danemark, dont les travaux ont été publiés mercredi 20 mars dans la revue scientifique britannique Addiction, ont utilisé des analyses statistiques à partir d'études génétiques menées sur des centaines de milliers de personnes. Elles portaient sur les habitudes tabagiques et sur la répartition de la graisse dans le corps. Ils ont également écarté d'autres facteurs comme la consommation d'alcool ou le milieu social.

Plus maigre à l'extérieur, mais plus gras à l'intérieur

Le problème principal de cette graisse abdominale favorisée par le tabagisme est qu'elle ne se voit pas. En effet, les fumeurs ont tendance à peser moins lourd que les non-fumeurs (le fameux "effet coupe-faim"). Mais même si vous avez un ventre plat, vous pouvez avoir de la graisse viscérale. On l'a dit, elle est plus profonde que la graisse apparente du ventre, celle qui est située juste sous la peau. Ainsi, sans être gros, les fumeurs peuvent tomber malades. Les chercheurs danois parlent en effet de graisse "malsaine", car cette graisse viscérale augmente le risque de maladie cardiaque, de diabète, de certains cancers, d'accident vasculaire cérébral, et de démence.

En fumant, on est peut-être plus maigre à l'extérieur, mais aussi plus gras à l'intérieur. Les répercussions sur la santé sont telles que les chercheurs danois incitent les fumeurs à arrêter la cigarette.