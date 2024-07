Sport : la dangerosité de certains compléments alimentaires enrichis pointée par l’Anses

Deux décès, quatre personnes avec un pronostic vital engagé et plus de 150 effets indésirables ont été signalés à l’Anses en l’espace de huit ans à la suite de l’utilisation de compléments alimentaires enrichis pour les sportifs.

La majorité de ces effets secondaires signalés par des médecins, des pharmaciens, des centres anti-poisons ou encore des consommateurs eux-mêmes sont des problèmes cardio-vasculaires, (palpitations, troubles du rythme cardiaque, voire arrêt) mais il y a aussi des vertiges, des malaises, des troubles, digestifs ou rénaux, des problèmes de foie, de la fatigue ou des troubles anxieux. Et, selon la professeure Irene Margaritis, adjointe au Directeur d'évaluation des risques de l'Anses, ces 150 signalements officiels ne sont vraisemblablement que la partie émergée de l’iceberg.

Parfois des substances interdites non mentionnées sur l’emballage

En général, pour obtenir l’effet escompté, c’est-à-dire l’augmentation de la masse musculaire et la perte de graisse, ces produits contiennent des protéines, des acide aminés, des extraits de plantes, des vitamines, parfois de la caféine… En soi, ce n’est pas dangereux, mais ce n’est déjà pas anodin pour l’organisme en cas de mauvaise utilisation, de mélange, ou de surdosage.

Et difficulté supplémentaire, et c’est pour ça qu’il faut être très prudent, il existe sur ce marché lucratif des produits frauduleux contenant des substances interdites, potentiellement dangereuses pour la santé, et qui peuvent aussi entraîner des résultats positifs aux contrôles antidopage. Ces ingrédients ce sont, par exemple, des stéroïdes anabolisants, de l'éphédrine, ou des principes médicamenteux non autorisés. La difficulté c’est que leur présence comme ingrédients ne figure pas sur l’emballage.

Éviter les achats sur internet

De façon générale, mieux vaut choisir des produits conformes à la norme européenne antidopage 17444 ou la norme AFNOR et éviter de les acheter sur internet. Attention ensuite à ne pas mélanger plusieurs produits, indique l’ANSES, à ne pas consommer de médicament en parallèle sans avis médical. Idéalement, l’usage de ces produits enrichis pour sportifs devrait se faire avec l’avis éclairé d’un professionnel du sport , de la santé ou d’un diététicien, car certaines habitudes alimentaires peuvent tout à fait permettre d’obtenir des résultats similaires.

Enfin en cas d’effet inattendu sur la santé, il est très important de le signaler le portail de l’Anses. Cela permet de gagner du temps pour repérer les produits à risque.