Soleil et santé : attention aux fausses bonnes idées

Du lundi au vendredi à 6h51, 8h21 et 11h26

Le billet sciences Anne Le Gall Du lundi au vendredi à 6h51, 8h21 et 11h26

En cette période estivale, toutes sortes de conseils fleurissent sur les réseaux sociaux pour prendre soin de son corps et de son bronzage. Attention, certains tutos sont à fuir, notamment ceux des influenceurs qui invitent à fabriquer des produits solaires "maison".

On considère qu'il donne bonne mine, il fait du bien au moral et est la première source de vitamine D pour l’organisme mais il peut être dangereux si on en abuse. Voici quelques idées reçues démantelées pour bien profiter du soleil.

Non, la crème solaire n’empêche pas de bronzer

Des vidéos sur les réseaux sociaux proposant des mélanges d’huile végétale pour bronzer plus vite continuent de circuler. Ces recettes sont pourtant dangereuses car elles laissent penser qu’on peut s’exposer sans filtre solaire. Elles reposent sur l’idée fausse que la crème solaire empêche de bronzer. Or, même avec un indice de protection élevé, la production de mélanine ne s'arrête pas. Le rôle des filtres solaires est d’absorber ou de réfléchir les rayons UV qui atteignent la surface de la peau, mais ils ne ralentissent par la production de mélanine, et, comme tous les rayons UV ne sont pas bloqués par les filtres solaires même avec un indice 50, la réaction de bronzage se poursuit, tout en réduisant le risque de cancer.

à lire aussi Mélanome : comment détecter ce cancer de la peau ?

Rappelons que, selon les chiffres de l'institut national du cancer, le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé sur les 30 dernières années. Les médecins en diagnostiquent autour de 200 000 chaque année en France et 85% de ces cancers sont attribuables à une exposition excessive aux rayons UV.

Les cabines UV préparent-elles au bronzage ?

Non c’est faux. Même si 1 Français sur 5 estime que les UV artificiels sont moins nocifs que le soleil, la réalité c’est qu’ils sont tout aussi cancérigènes. Les études montrent que les personnes ayant eu recours au moins une fois aux cabines de bronzage avant l’âge de 35 ans augmentent de 59% le risque de développer un mélanome cutané. D’ailleurs, en France, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) préconise l’interdiction de ces cabines de bronzage…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue contre le cancer (@liguecontrelecancer)

Les autobronzants entament-ils le capital soleil ?

Non absolument pas car leur mécanisme d’action à eux ne se base pas sur les UV. Ces produits agissent par un phénomène chimique qui colore les cellules mortes à la surface de la peau, ils n'agissent donc pas sur la production de mélanine.

Peut-on être allergique au soleil ?

Oui, des lucites peuvent survenir lors des premières expositions solaires, sous la forme de plaques rouges ou de petits boutons blancs qui démangent. En général, il s'agit d’une réaction passagère. On peut la prévenir en s'exposant progressivement.