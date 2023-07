Cancer de la peau : "Les cabines UV et les autobronzants ne sont pas une protection" contre les coups de soleil, alerte une dermatologue

La cheffe du service dermatologie au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, à Paris, invite à redoubler de vigilance face aux coups de soleil notamment pour les personnes à peaux claires.

Avec un soleil bien présent dans la quasi-totalité de la France ces jours-ci, le risque de coup de soleil augmente. "Il faut faire attention", rappelle la cheffe du service dermatologie au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy à Paris alors que selon Météo-France, les index UV affichent des valeurs élevées sur tout le pays dimanche 16 juillet, notamment dans le sud. "Le risque, ce sont les cancers de la peau qui sont favorisés par l'exposition au soleil", explique Caroline Robert.

Dimanche 16 juillet, les index UV de Météo-France affichent des valeurs élevées nottamment dans le sud du pays. (CAPTURE ECRAN METÉO-FRANCE)

"Il ne faut pas dire qu'on va préparer sa peau dans les cabines UV, ça fait prendre davantage d'UV, donc plus de danger, ce n'est pas une protection", insiste-t-elle. Quant aux "autobronzants, ça ne protège pas" non plus. Si utiliser une crème solaire "est bien", encore faut-il "des indices de protection d'au moins 30 et bien l'appliquer, car on loupe souvent des endroits", lance Caroline Robert.

Il faut "faire attention tout le temps"

La cheffe du service dermatologie à l'institut Gustave Roussy conseille de "faire attention tout le temps" et pas uniquement entre midi et 14 heures lorsqu'on s'expose au soleil. "Dès qu'on peut, on remet des vêtements légers mais couvrants", recommande-t-elle. Il est, selon elle, inutile de lézarder des heures au soleil pour fixer de la vitamine D. "On peut avoir de la vitamine D très vite, avec une exposition pas très longue", explique Caroline Robert.

Elle invite à redoubler de vigilance, notamment pour les personnes à peau claire ou chauves qui oublient de protéger leur crâne. Le changement climatique risque aussi de renforcer les risques : "S'il y a davantage de soleil, on sera plus exposés. Si on diminue le contenu en ozone dans l'atmosphère, on a des UV plus courts et dangereux qui vont passer."