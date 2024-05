Mélanome : comment détecter ce cancer de la peau ?

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parler aujourd’hui d’un cancer de la peau potentiellement grave, le mélanome. Une étude récente signale l’importance du dépistage de ce cancer, pas seulement chez les personnes à peau claire, particulièrement à risque, mais aussi chez les personnes à peau foncée ou noire.

franceinfo : Avant de nous parler de cette étude, qu’est-ce qu’un mélanome ?

Martin Ducret : C’est un des deux principaux types de cancers de la peau. Le plus fréquent et le moins agressif, c’est le carcinome, qui peut-être basocellulaire ou épidermoïde. Le mélanome – qui se développe à partir des mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation de la peau – est plus rare, seulement 10% des cancers cutanés, mais il évolue plus fréquemment en forme grave, avec la présence de métastases.

Ce cancer se manifeste le plus souvent par l'apparition d'une tache de couleur brun foncé ou noire sur de la peau saine, ou à partir d’un grain de beauté. Il faut savoir que le mélanome concerne majoritairement les personnes à la peau claire, sur des zones excessivement exposées au soleil, en particulier pendant l'enfance. Il est donc important de bien se protéger du soleil, et d'appliquer une crème solaire de haute protection pour limiter l'apparition de ce cancer.

Mais attention, les personnes à la peau foncée ou noire peuvent aussi avoir un mélanome ?

Oui, absolument. C’est ce que vient confirmer une étude américaine, sur près de 500.000 patients. “Le mélanome est beaucoup plus rare dans cette population que chez les personnes à la peau claire, mais il est plus difficile à dépister, m’a expliqué le Professeur Caroline Robert, onco-dermatologue à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif.

D’une part, parce qu’une lésion sombre sur une peau foncée se voit moins, et d’autre part parce qu’il se manifeste plus fréquemment sur des zones moins exposées au soleil, sur les muqueuses génitales ou au niveau des extrémités, les paumes des mains et les plantes de pieds, y compris les ongles.”

Dans quel cas faut-il s’inquiéter et aller consulter un médecin ?

En cas d’apparition d’une tache de couleur noire ou en cas d’évolution d’un grain de beauté avec des bords irréguliers, mal limités, avec plusieurs couleurs (noir et bleu par exemple), qui évolue, grossit, change d’épaisseur et de couleur. Il faut aussi aller consulter en cas d’apparition d’une tache pigmentée au niveau des muqueuses, ou en cas de persistance sur un ongle d’une bande noire longitudinale qui s’élargit dans le temps.

Mais pas de panique non plus. La présence d’un de ces signes ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un mélanome, mais justifie un avis médical sans attendre. Plus ce cancer est traité rapidement, moins il y a de risque qu’il évolue en forme grave. Pour la petite anecdote, le chanteur Bob Marley est décédé des suites d’un mélanome du gros orteil, négligé pendant plusieurs années.