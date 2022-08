Santé : mangez des mauvaises herbes !

On part en randonnée et on fait ses courses alimentaires en même temps ! L'ortie, par exemple, contient 40% de protéines.

Pour un régime alimentaire équilibré, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande entre 10% et 20% de protéines par jour. Les protéines sont indispensables pour les muscles, les organes, la peau, les cheveux : on trouve à l’intérieur une vingtaine d’acides aminés différents qui sont véritablement les "briques de construction" de notre organisme. Si vous êtes végétariens et que vous en avez assez du soja, ou si vous voulez simplement manger un peu moins de viande, sachez que 1 200 plantes comestibles ont été recensées sur le continent européen, et qu'on en consomme à peine une vingtaine. Pourtant, les bas-côtés des sentiers et les jardins sont remplis de véritables bombes nutritionnelles.

La star absolue, c’est l’ortie : 9 gr de protéines pour 100 gr de plantes fraîches. Si on compte en poids sec, ce qui permet de la comparer à d’autres aliments, cela fait 40% de protéines – autrement dit, plus que le soja et plus que la viande. Idéalement, vous la cueillez jeune – le goût sera moins fort et les protéines mieux assimilables. Vous attrapez les feuilles par l’arrière pour ne pas vous piquer. C'est une merveille en soupe ou même crue. Gardez absolument à l’esprit ce conseil que donne ce naturopathe du Tarn-et-Garonne, Alain Ducos : hâchez les vraiment menues pour éviter le coté urticant dans la gorge.

Autres plantes sauvages pleines de protéines : la mauve (à feuilles rondes..) et petites fleurs blanches. En salade ou en soupe. Teneur en protéines : 7,2 gr/100 gr. On pourrait citer l’amaranthe dont on mange même les graines comme le quinoa (garanti sans gluten). Ou encore la bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) dont on mange les racines comme des radis. Pour les reconnaître, vous pouvez télécharger des applications comme Pl@ntNet, qui est un peu l’équivalent de Shazam pour les végétaux.

Des plantes remplies de bons éléments

Ces "bombes" nutritionnelles n’apportent pas que des protéines. Elles sont bourrées de sels minéraux, d’enzymes, de vitamines (l’ortie a six fois plus de vitamine C que l’orange). Le chénopode blanc est plein de fer, de magnésium, de phosphore, de fibres aussi. Cette plante a de petites pousses vertes parfois un peu teintée de violet, avec au dos des feuilles, une sorte de poussière granuleuse. Ça rappelle l'épinard.



À noter que les industriels de l’alimentation animale ont repéré cette densité en protéines. Ça fait une trentaine d'années qu’ils s’y intéressent : c’est beaucoup moins cher que le tourteau de soja. En tout cas, à l’état sauvage, évidemment c’est gratuit, et pérenne – pas besoin de les replanter. Et on en trouve toute l’année. Si vous êtes encore en vacances, vous trouverez forcément des naturalistes ou naturopathes qui organisent des balades pour vous montrer cette flore sauvage.