Les clichés à travers le monde. Les Indiens sont-ils tous végétariens ?

"Nous ne mangeons que des légumes verts avec des herbes, des épices et des produits laitiers", raconte Gaurav Jain. Il est indien, vit dans un grand appartement moderne de New Delhi, et il est strictement lacto-végétarien, comme le reste de sa famille. Une pratique alimentaire milllénaire propre à sa communauté religieuse, au nom du respect de toute forme de vie.

"Ma mère ne mange aucun légume qui grandit sous la terre, comme les oignons, le gingembre ou les carottes, car ils sont remplis d'insectes qui vont mourir quand on les récolte." Gaurav Jain à franceinfo

"Elle ne mange pas non plus de la nourriture de la veille, car des bactéries grandissent dedans", raconte ce directeur du marketing dans une grande usine de vêtements.

Cette pratique est toutefois une exception car au delà des clichés, la grande majorité des Indiens ne sont pas végétariens.

Trois quarts des Indiens mangent de la viande ou du poisson

Les chrétiens, les musulmans et même la majorité des hindous sont maintenant carnivores. Selon plusieurs études, environ les trois quarts des Indiens mangent du poisson ou de la viande. C'est le cas de Yash Gupta, un hindou attablé dans le quartier musulman de Nizamudin à New Delhi, où s'alignent les restaurants de viande et de grillades.

Il vient de déguster un plat de riz au poulet et aux épices appelé biryani : "Ma famille est complètement végétarienne, mais je mange de la viande depuis que j'ai 17 ans", explique Yash Gupta.

"La viande est interdite à la maison, donc je dois sortir pour en avoir. Je mange de tout, même du bœuf. Je considère que soit on mange tous les animaux, soit on n'en mange aucun." Yash Gupta à franceinfo

Une liberté cependant exceptionnelle : le gouvernement nationaliste hindou au pouvoir promeut fortement le végétariaisme et la protection de la vache sacrée. Et il durcit régulièrement les lois qui punissent l'abattage de ces bovins.