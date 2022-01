Santé : l'épidémie de grippe se répand en France

En ce début janvier, contrairement à l'année dernière, la grippe est bel et bien là, et l'épidémie progresse un peu partout en France. Trois régions sont désormais en situation épidémique : l'Île-de-France, l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qu'indique Santé Publique France dans son dernier bulletin publié mercredi 5 janvier.

Ces virus ne touchent pas que les personnes âgées, au contraire. Comme d'habitude en début d'épidémie, la grippe se transmet par les enfants. Sur les 53 patients hospitalisés pour des formes graves depuis trois mois, la moitié ont moins de 14 ans. Ces chiffres d'hospitalisation sont évidemment sans commune mesure avec ceux liés au Covid-19 : 300 admissions quotidiennes en réanimation sont enregistrées. Mais l'arrivée de la grippe est une raison supplémentaire de respecter les gestes barrières.

Il peut y avoir des cas asymptomatiques de grippe, comme on en a pour le Covid-19. On peut être transmetteur du virus de la grippe sans le savoir : les virologues estiment qu'il y a entre 30 et 40% des cas de grippe qui sont asymptomatiques.

Le phénomène d'interférence virale moins présent

Pourquoi ces virus grippaux resurgissent-ils cette année, alors qu'ils avaient disparu l'an dernier ? D'abord parce qu'il y a plus de brassage social que l'année dernière. Depuis le mois de septembre, on a évité les confinement et couvre-feux, et la fermeture des écoles. Ensuite, parce que le phénomène d'interférence virale semble être moins fort cette année, selon le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique.

L'interférence virale, c'est ce qui se passe parfois quand un virus est majoritaire dans une population. Il peut dans ce cas écraser tous les autres car les organismes de ces personnes vont générer une réponse inflammatoire, qui protège du virus dominant et qui empêche aussi en partie d'autres agents infectieux de s'installer. Mais cette année, sans que l'on puisse vraiment l'expliquer, ce phénomène est moins présent, d'où le retour des bronchiolites, des gastro-entérites et de la grippe.

Il y a donc une indication particulière à se faire vacciner contre la grippe cette année pour les personnes âgées ou fragiles. D'ailleurs, il est encore temps de se faire vacciner, dix jours étant nécessaires pour l'injection devienne efficace. Actuellement, le niveau de vaccination contre la grippe est très légèrement inférieur à celui de l'année dernière pour les plus de 65 ans, et il y a des différences régionales. La moitié sud est de la France est pour l'instant moins vaccinée que l'ouest et le nord du pays.