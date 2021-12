Derrière le Covid-19, l'épidémie de grippe gagne du terrain en France

En parallèle de l'épidémie de Covid-19, la grippe gagne du terrain en France. Une région est désormais en phase épidémique et quatre autres en phase pré-épidémique, selon le bilan hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France communiqué mercredi 22 décembre. Pour la semaine du 13 décembre, l'agence sanitaire note une "poursuite de l'augmentation des indicateurs grippe". Lors de la semaine précédente, aucune région en métropole n'était en phase épidémique.

Désormais, toujours en métropole, la région Occitanie est passée en phase épidémique. Et quatre régions sont en phase pré-épidémique : Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-France. En Outre-mer, la Réunion reste en phase pré-épidémique et Mayotte en phase épidémique.

L'hiver dernier, les confinements et les gestes barrière anti-Covid ont contribué à bloquer tous les virus, dont celui de la grippe. Les Français ont été moins infectés d'habitude et sont donc moins immunisés collectivement, ce qui laisse craindre une épidémie plus forte cette année, de même que pour d'autres maladies comme la gastro-entérite.