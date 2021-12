Réveillon de la Saint-Sylvestre : repas, mode d'emploi

Vendredi 31 décembre, c’est le dîner du réveillon avec souvent des incontournables : huîtres, champagne et crustacés. Faut-il faire sauter le bouchon de champagne ? Quand doit-on ouvrir les huîtres et comment cuire un crabe sans le faire souffrir ?

On aime bien le bruit du bouchon de champagne qui saute, ça annonce le début des festivités. Mais faut-il vraiment faire sauter le bouchon de champagne ? Non, répondent les puristes. Le magasine Sciences et Avenir explique que quand le bouchon saute, c'est au détriment du goût. Parce que cette ouverture violente provoque la formation de plein de micro-bulles de gaz, c'est ce qui donne la mousse. Et quand on perd des bulles, on perd la saveur du champagne.

Quand faut-il ouvrir ses huîtres ?

D'abord, il est important de les conserver dans un endroit frais avant de les consommer, à environ 5°C. Idéalement dans un sac humide à la cave ou à l'air libre. Le frigo c'est à éviter parce que ça dessèche les huîtres mais si on a pas le choix, il suffit de les placer dans le bac à légumes.

Une fois ouvertes on a jusqu'à trois heures pour les manger, à condition de les garder au frais. Dans l'idéal il faut les déguster une demie heure après l'ouverture. Penser à jeter la première eau des huitres, qui est très salée et attention à ne pas les poser sur de la glace pilée, car ça altère le goût.

Comment éviter de faire souffrir les crabes

Une étude anglaise vient de démontrer que les crabes étaient bien sensibles à la douleur. En Suisse depuis 2018, il est interdit d’ébouillanter les homards sans les avoir étourdis au préalable. Pour ce faire, il suffit de le mettre au congélateur 15 minutes ou de le laisser dans de l'eau froide avec du vinaigre ou un peu d’eau de vie pendant une demi-heure environ avant la cuisson.

Et si on ne cuisine pas et qu’on ne boit pas de vins pétillants, il faut savoir que l'important, c'est de partager un repas quel qu’il soit. Toutes les étude scientifiques montrent que le simple fait de se mettre à table ensemble (on essaye de ne pas dépasser les six convives) permet de réduire le stress, l'anxiété, la violence, et procure du bien-être.

La question du décompte avant le passage en 2022

Il faut être synchrone or selon le support, on n'a pas la même heure. La radio a quelques secondes de retard sur l’horloge, pour la télé le décalage est encore plus important surtout quand on passe par une box. Donc pour être précis, on se cale sur l’horloge parlante au 3699. Et en principe, les téléphones sont réglés sur la bonne heure !