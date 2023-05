"Plus tard, ce sera trop tard" : l’urgence climatique au coeur d'une nouvelle exposition permanente à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris

Ce parcours interactif s’installe pour 10 ans à la Villette : le paléoclimatologue Jean Jouzel, commissaire scientifique de l'exposition, explique son importance sur franceinfo.

Direction la Cité de la science et de l’industrie à Paris, où vient de s’installer une exposition permanente sur l’urgence climatique. Elle prend la forme d’un parcours interactif sur 2000 m2 dans lequel, à part les écrans vidéo, tout est conçu en bois textile et papier, car c’est une exposition "zéro plastique". Le but est de rendre visibles nos émissions de carbone et de montrer concrètement à quoi devrait ressembler un quotidien qui limite efficacement nos émissions de gaz à effet de serre.

>> Banane ou steak ? Poulet ou fromage ? Café ou jus d'orange ? Devinez lesquels de ces aliments ont le plus d'impact sur le climat

L’exposition démontre à quel point limiter l'étalement urbain, multiplier les transports collectifs, rénover les bâtiments, acheter moins d’objets neufs, utiliser des énergies renouvelables, permet de réduire la part des gaz à effet de serre au quotidien. L’alimentation compte aussi. Le parcours vous propose notamment de vous mettre à table et de choisir virtuellement un menu comme au restaurant. Sauf qu'à la fin, vous avez une addition en bilan carbone et non pas en euros.

On réalise ainsi, par exemple, que préférer le poulet au bœuf permet de diviser par cinq le bilan carbone de son assiette, et qu’une assiette végétarienne permet même de diviser ce poids carbone par 10 par rapport au menu viande rouge.

Les comportements individuels comptent

75% des moins de 25 ans jugent l’avenir climatique inquiétant. Cette exposition ne va pas les rassurer. En même temps, pour le paléoclimatologue Jean Jouzel, commissaire scientifique de l'exposition, on n’a pas d’autres choix que d’en parler : aujourd’hui, on a encore les cartes en main pour agir, mais "plus tard, ce sera trop tard", assure-t-il sur franceinfo. "Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, c’est aujourd’hui qu’il faut agir, martèle le scientifique. On a deux fois trop d’émissions à horizons 2030 par rapport à ce qu’il faudrait".

"C’est vraiment le mode de fonctionnement de notre société qui est interrogé dans cette exposition." Jean Jouzel, commissaire scientifique de l'exposition à franceinfo

Les comportements individuels comptent tout de même pour 25% dans la réduction des émissions de carbone. Mais, avec des gaz à effet de serre qui agissent sur la planète comme une couverture chauffante et qu’on mettra des décennies à retirer, cette exposition nous rappelle que chaque dixième de degré compte pour limiter les dégâts.