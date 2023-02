Quiz Banane ou steak ? Poulet ou fromage ? Café ou jus d'orange ? Devinez lesquels de ces aliments ont le plus d'impact sur le climat

Bananes, steak haché, gigot d'agneau, café, chocolat, bonbons… Franceinfo vous propose de découvrir le bilan carbone de ces différents aliments, à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui s'est ouvert samedi à Paris.

La lutte contre le réchauffement climatique se joue aussi dans nos assiettes. En France, l'agriculture pèse 19% de nos émissions de gaz à effet de serre, qui réchauffent la planète, à égalité avec l'industrie et derrière les transports (31%). Mais quels sont les aliments les plus polluants ? Lesquels faut-il privilégier pour réduire cet impact ? Pour vous aider à y voir plus clair, franceinfo vous a concocté un quiz, grâce à la base de données Agribalyse.

Avant de vous lancer, voici quelques informations importantes. Pour rendre la comparaison possible, la quantité choisie est un kilogramme de produit à chaque fois. Pour un résultat représentatif, nous utilisons un "portrait-robot" du produit moyen consommé en France (origines, méthodes de production). Enfin, la cuisson n'est pas prise en compte.

1/14 Quel est l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre ? Du steak haché ✓

Des bananes

Leur impact est comparable Un kilo de steak haché, même produit localement, a provoqué le rejet de 34,14 kg éqCO2, contre 0,88 kg éqCO2 pour le kilo de bananes. Soit 38 fois moins. En règle générale, les aliments à base de viande sont bien plus émetteurs de gaz à effet de serre que les aliments végétaux, même exotiques. "Pour produire 100 grammes de protéine animale, il faut 5 à 10 fois plus de surface agricole, d'énergie et d'eau, et cela émet 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre que la production de 100 grammes de protéine végétale, comme les lentilles par exemple", schématise Michel Duru, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Les animaux d'élevage sont en effet majoritairement nourris avec des céréales ou des légumineuses, venues parfois de loin. En Amazonie, la production de soja pour alimenter le bétail, notamment européen, est l'un des principaux moteurs de la déforestation. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de privilégier les protéines végétales comme les légumineuses : pois chiches, lentilles, haricots blancs, etc. La banane vient de loin et nécessite d'être transportée, principalement par bateau. Mais les gaz à effet de serre émis par ces navires sont très loin de permettre à ce fruit de rattraper le décalage avec la production du bœuf pendant la production agricole. "Lorsqu’on parle des impacts environnementaux des aliments, le transport et l'emballage sont très surestimés dans la conscience collective", observe Audrey Rimbaud, l'une des pilotes du projet Agribalyse. Elle souligne qu'en moyenne, 70% de l'impact d'un produit vient de la production agricole. 2/14 Entre ces deux viandes, laquelle a le moins d'impact sur le climat ? Des cuisses de poulet ✓

Du faux-filet de bœuf Label rouge

Leur impact est comparable La production de viande de poulet émet bien moins de gaz à effet de serre que la viande de bœuf : 6,98 kg éqCO2 contre 27,84 dans cet exemple. L'une des raisons est assez simple : la taille de l'animal. Une vache consomme bien plus d'espace et de ressources (eau, alimentation) qu'une poule. L'autre est moins évidente : comme tous les ruminants, la vache émet du méthane, un puissant gaz à effet de serre, lorsqu'elle rote. 3/14 Quelle viande émet le plus de gaz à effet de serre ? Du gigot d'agneau ✓

Du jambon

Leur impact est comparable C'est la viande d'agneau, de très loin, avec 41,27 kg éqCO2, contre 13,08 pour le porc. Un énorme écart qui s'explique par le fait que le mouton est un ruminant, qui émet du méthane, contrairement au porc. Comparé aux autres viandes de ruminants, l'agneau est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre parce que son rendement est faible : il faut beaucoup d'espace et de ressources pour une petite quantité de viande. Il n'est en outre utilisé que pour la production de viande, là où la vache, la chèvre et la brebis ont d'autres produits – le lait, la laine – pour amortir la facture. 4/14 Lequel de ces produits émet le moins de gaz à effet de serre ? Du yaourt nature

Du yaourt végétal au soja ✓

Leur impact est comparable Ce qui est vrai pour la viande par rapport aux produits végétaux l'est également pour les produits laitiers, qui sont plus émetteurs de gaz à effet de serre que les alternatives végétales. Ici, on passe de 0,82 kg éqCO2 pour le dessert au soja à 2,12 pour le yaourt au lait de vache. 5/14 Quel est le produit qui a le moins d'impact sur le climat ? Du fromage de brebis à pâte molle

Du poulet fermier ✓

Leur impact est comparable Pour toutes les raisons évoquées jusqu'ici (méthane, surface), les produits laitiers ont en général une empreinte carbone plus forte que la volaille. Ici, la production du fromage a émis 8,33 kg éqCO2, contre 6,98 kg éqCO2 pour le poulet fermier. 6/14 Lequel de ces types d'élevage de vaches émet le plus de gaz à effet de serre ? Un élevage intensif, avec une alimentation principalement à base de céréales

Un élevage extensif, avec une alimentation principalement à base d'herbe

Leur impact est comparable ✓ Si l'on prend le seul critère des émissions de gaz à effet de serre, l'impact est comparable. Alimentées en céréales, les vaches d'élevage intensif sont en effet plus productives que celles nourries à l'herbe et émettent donc moins de méthane par litre de lait ou kilo de viande. A l'inverse, ces dernières se nourrissent principalement avec un aliment, l'herbe, qui émet moins de gaz à effet de serre lors de sa production que le soja (déforestation) ou le maïs (engrais). Ces deux éléments s'équilibrent. Mais cette "égalité" ne concerne que les gaz à effet de serre, qui ne disent pas tout de l'impact environnemental d'un produit. "Un élevage extensif permet de moins recourir à des aliments issus de cultures (céréales, oléoprotéagineux) qui, en agriculture conventionnelle, mobilisent des engrais, des produits phytosanitaires et parfois de l'irrigation. Ce mode d'élevage est bénéfique pour la biodiversité et la fertilité naturelle des sols et limite la consommation d'eau. Il favorise également le bien-être animal", rappelle Carine Barbier, chercheuse au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired) et coordinatrice du projet "Simulation prospective du système alimentaire et de son empreinte carbone". 7/14 Lequel de ces deux aliments émet le plus de gaz à effet de serre ? Du cabillaud cru

De la saucisse de Toulouse ✓

Leur impact est comparable Dans la plupart des cas, le poisson émet moins de gaz à effet de serre que la viande. Il existe quelques exceptions, avec la volaille, moins émettrice que certains produits de la mer. Ici, il a fallu émettre 16,10 kg éqCO2 pour produire la saucisse et 10,85 kg éqCO2 pour aller pêcher le cabillaud. S'il est meilleur, le bilan carbone du poisson n'est en effet pas nul puisque les navires de pêche consomment du fioul. Là encore, il ne faut pas regarder uniquement les émissions de gaz à effet de serre : la pêche est une cause importante de disparition de la biodiversité marine. 8/14 Laquelle de ces tomates est meilleure pour le climat ? Une tomate cultivée hors saison

Une tomate de saison ✓

Leur impact est comparable Cultiver des tomates hors saison en France produit plus de trois fois plus de gaz à effet de serre (1,96 kg éqCO2) que des fruits de saison (0,58 kg éqCO2). La raison est simple : le chauffage des serres se fait au gaz, une énergie fossile. 9/14 Lesquels de ces haricots verts émettent le plus de gaz à effet de serre ? Des haricots verts produits localement

Des haricots verts importés par avion ✓

Leur impact est comparable Si la question du local est secondaire pour comparer l'empreinte carbone d'un produit animal avec celle d'un produit végétal, elle devient centrale lorsqu'on hésite entre deux légumes. Ici, le kilo de haricots importé par avion a un impact presque quinze fois supérieur (6,51 kg éqCO2 contre 0,45 kg éqCO2). 10/14 Laquelle de ces deux mangues importées a le meilleur bilan carbone ? Une mangue importée par bateau ✓

Une mangue importée par avion

Leur impact est comparable Le transport maritime, qui permet de transporter de très grandes quantités, émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'avion : 0,69 kg éqCO2 par kilo de mangues contre 10,65 dans ce cas précis. 11/14 Laquelle de ces boissons émet le plus de gaz à effet de serre ? Du café moulu ✓

Du jus d'orange à base de concentré

Du thé infusé, non sucré

Leur impact est comparable Le café est une culture particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. "Sa principale caractéristique est qu'il a une faible densité à l'hectare. Il faut donc beaucoup de surface" pour le produire, explique Carine Barbier, qui relève également que cette culture tropicale contribue à la déforestation. Ici, pour produire 1 kg de café, il a fallu émettre 10,09 kg éqCO2 de gaz à effet de serre, contre 1,10 pour le jus d'orange et 0,04 pour le thé. 12/14 Laquelle de ces gourmandises émet le plus de gaz à effet de serre ? Des bonbons gélifiés

Du chocolat noir à 70% de cacao minimum ✓

Des sucettes

Leur impact est comparable Parmi ces confiseries, le chocolat est la plus émettrice de gaz à effet de serre : 17,11 kg éqCO2 par kilo de chocolat, contre 1,7 kg pour les sucettes et 1,57 kg pour les bonbons gélifiés. Comme le café, le cacao est une culture qui demande de la surface et contribue à la déforestation. 13/14 Entre ces deux féculents, lequel a le plus d'impact sur le climat ? Du riz basmati ✓

Des pâtes sèches

Leur impact est comparable Comme l'élevage de ruminants, la culture de riz produit du méthane. Dans les rizières, la dégradation de matière organique produit ce gaz à effet de serre à cause de la faible teneur en oxygène de ces champs inondés. Les proportions sont cependant bien moindres que pour l'élevage : ce dernier représente 5,8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, contre 1,3% pour les rizières, selon les chiffres d' Our World in Data ( lien en anglais). Par conséquent, la production d'un kilo de riz basmati provoque l'émission de 4,1 kg éqCO2 de gaz à effet de serre, contre 2,14 pour un kilo de pâtes. 14/14 Lequel de ces deux aliments a le moins d'impact sur le climat ? Des avocats ✓

Du poulet fermier

Leur impact est comparable Régulièrement pointé pour sa gourmandise en eau, son origine lointaine et son impact sur la déforestation, l'avocat conserve un meilleur bilan carbone que la viande : 1,48 kg éqCO2 de gaz à effet de serre par kilo, contre 6,98 pour le poulet fermier. Votre score total

Méthodologie

Pour comparer les aliments, nous avons utilisé la base de données Agribalyse, mise au point par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Cette base évalue l'impact environnemental de chaque produit, selon 16 indicateurs. Dans ce quiz, nous n'avons utilisé que l'indicateur changement climatique, l'un des plus importants et le plus solide scientifiquement.

Les produits sont évalués sur l'ensemble de leur cycle de vie : production agricole, transformation, transport et logistique, emballage, consommation et valorisation ou fin de vie. Pour ce quiz, nous n'avons choisi que des produits bruts et les méthodes de cuisson ne sont pas prises en compte.

Pour chaque produit, Agribalyse a établi un "portrait-robot" du produit moyen consommé en France, en faisant la moyenne des différentes origines (France, UE, autres) et des méthodes de production. Le bilan carbone de chaque produit est exprimé en kilogramme équivalent CO2 (kg éqCO2), l'unité qui permet de comparer les différents gaz à effet de serre entre eux par kilogramme de produit.