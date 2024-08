Paris 2024 : un effet JO se matérialise sur la santé physique et mentale

Les Jeux olympiques sont bel et bien terminés, la cérémonie de clôture a eu lieu dimanche 11 août et en attendant les Jeux paralympiques, c'est une page qui se tourne pour ceux qui ont suivi les épreuves à la télévision, dans les fans zones ou dans les stades. Pour certains, l'heure est sans doute aux bonnes résolutions avec des envies de sport. Il y aurait un effet JO sur la santé, c'est ce que mettent en avant les comités d'organisation. Une donnée qui est prouvée scientifiquement, notamment chez les plus jeunes. Les Jeux olympiques encouragent la pratique du sport, chez ceux qui ont vibré au rythme des exploits des athlètes. Des chercheurs britanniques l'ont constaté à l'occasion des Jeux de Londres en 2012.

Ces chercheurs britanniques ont suivi près de 900 élèves habitant dans un rayon de 50 kilomètres autour du village olympique. D'après les questionnaires, plus de la moitié d'entre eux affirment avoir été inspirés par les épreuves pour essayer une nouvelle activité sportive ou faire davantage de sport. Les scientifiques ont même noté une amélioration des capacités physiques. Malheureusement, cet effet JO ne dure pas dans le temps.

Suivre une compétition réduit le sentiment de solitude et l'anxiété

Il y a un effet JO également sur la santé mentale. Si vous explosez de joie pour les victoires de Léon Marchand, des judokas français, des volleyeurs, ou encore, si vous avez versé une larme devant la cérémonie d'ouverture, vous allez comprendre les résultats de cette autre étude britannique. Après les JO de Londres, le bien-être et le moral des Londoniens en sont ressortis grandis, c'est le constat d'une étude réalisée auprès de 26 000 personnes à Londres donc, mais aussi à Paris et Berlin, pour établir des comparaisons. Plus globalement, selon des chercheurs britanniques et japonais, le fait de suivre des compétitions sportives à la télévision aurait un impact bénéfique sur le bien-être avec un sentiment de solitude qui peut s'éloigner et une réduction de l'anxiété.

Il faut aussi penser à la santé mentale des athlètes. Pour ceux qui ont eu la chance de fêter des médailles, ceux qui ont fait le plein d'émotions fortes, il va peut-être y avoir une redescente. Quant à ceux qui n'ont pas réalisé les performances qu'ils espéraient, il y a sans doute un sentiment de frustration, voire d'échec. Le risque de dépression d'ailleurs n'est pas loin. De la gymnaste Simone Biles au vainqueur du 100 mètres Noah Lyle, de nombreux athlètes se sont confiés sur leur passage à vide. Le nageur Michael Phelps l'assure, la dépression post-olympique est une réalité. Une nostalgie des JO que les Français vont peut-être eux aussi ressentir.