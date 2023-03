Notre visage reflète la jeunesse de notre organisme, selon une étude néerlandaise

Une étude néerlandaise révèle que l'aspect de notre visage reflète notre état de santé. Plus on paraît jeune, plus on est résistant à certaines maladies liées à l'âge.

Un visage qui paraît jeune, c’est aussi un corps qui résiste un peu plus à certaines maladies du vieillissement, selon une étude publiée par des chercheurs néerlandais, qui ont étudié le visage et le parcours médical de 2 600 personnes âgées de 50 à 87 ans.

Chez les plus de 50 ans, ceux à qui on donne cinq ans de moins du fait d'un visage jeune sont aussi ceux chez qui on trouve statistiquement le moins de cas d'ostéoporose, de bronchite chronique, de cataracte, ou de perte auditive liée à l'âge. Elles semblent aussi avoir un fonctionnement cognitif légèrement supérieur.

Le protocole suivi lors de l'étude est très rigoureux : les 2 600 personnes étudiées font toutes partie de la cohorte de Rotterdam, un panel de la population des Pays-Bas suivie au long cours. Dans le cadre de cette nouvelle étude, un groupe de volontaires devait donner un âge approximatif à chacune de ces personnes à partir de leur photo de face et de profil (chaque portrait a été noté par 25 personnes en moyenne.)

Quel lien entre l'aspect d'un visage et certaines maladies ?

La première explication aux résultats de cette étude, c’est que certaines habitudes de vie peuvent marquer notre visage, mais se répercutent aussi sur tout l’organisme : le fait de fumer par exemple, ou de ne pas dormir assez, se voit dans l'aspect de la peau et sur les traits du visage, mais cela affecte aussi notre santé respiratoire, cardiaque et cognitive.

Pour l’ostéoporose, le lien est moins évident, mais avec l'âge, la production de certains tissus de l’organisme change plus ou moins vite, et quand ça se voit sur la peau, cela touche aussi souvent la densité osseuse. Et pour ce qui concerne la cataracte, qui est une opacification du cristallin de l'œil, le lien c'est notamment le soleil : des expositions répétées favorisent à la fois les rides et la cataracte.

Enfin, cette étude nous enseigne une dernière chose : c’est qu'il est statistiquement plus fréquent de paraître plus jeune de visage quand on est un homme. Réalité ou stéréotype de genre ? C'est à creuser…

