Hygiène de vie : bien s’hydrater permet de vieillir en meilleure santé, confirme une vaste étude

Une vaste étude américaine publiée lundi 2 janvier confirme que les adultes qui pensent à s'hydrater régulièrement vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ils développent moins de maladies chroniques et sont moins touchés notamment par l’hypertension, les AVC, le diabète, l'insuffisance cardiaque, certaines maladies pulmonaires ou encore la démence.

>> Santé : comment l’activité physique permet-elle d'améliorer la mémoire ?



Ces chercheurs des instituts de santé publique américains, ont recueilli les données de santé, de plus de 11 000 adultes âgés de 45 à 90 ans sur une période de 30 ans, et ils se sont intéressés à leur taux de sodium mesure dans le sang car un taux de sodium sanguin trop élevé indique que l’on est déshydraté. Et ils ont constaté que les adultes ayant un taux de sodium considéré comme normal mais situé dans la fourchette haute sont plus touchés plus vite par le vieillissement biologique et certaines maladies.

Un taux de sodium normal doit être compris entre 133 et 145 millimoles par litre de sang hors ces chercheurs ont constaté qu'à partir de 142, il y a un risque que le corps soit biologiquement plus vieux que l'âge réel de la personne et qu'il existe dans ce cas un risque accru de 39% de développer des maladies chroniques. À partir de 144 millimole par litre de sang, les chercheur ont même constasté un risque accru de 21% de décès prématuré.

Des conseils pour vivre plus longtemps

Ces chercheurs rappellent donc que la recommandation est de consommer entre 1,5 litre et deux litres d'eau par jour et il en faut même un peu plus s’il fait chaud ou que l’on fait du sport. Ça fait six à neuf tasses de liquides par jour (eau, infusion bouillons, boissons pas trop sucrées, sans alcool évidemment). Cette eau consommée régulièrement, au long de la journée, permet d'hydrater les tissus et de transporter les minéraux, vitamines, nutriments dans le corps, et aussi d'éliminer les déchets comme les toxines.

Or, les auteurs de l'étude indiquent que malheureusement la moitié des personnes dans le monde n’arrivent pas à respecter ces recommandations de consommer 1,5 litre d’eau par jour, soit par mauvaise habitude, soit par manque d'accès à l’eau. Ce qui est une vaste préoccupation de santé publique.