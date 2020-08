Le billet vert. Sidonie ne veut pas avoir d’enfant à cause du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique interpreté par une main de femme qui se protège du soleil. Photo d'illustration. (CLAIRE LEYS / FRANCE-BLEU DRÔME-ARDÈCHE / RADIO FRANCE)

Visiblement, le changement climatique a pris une place dérangeante dans la vie de Sidonie Renault. C'est une femme de 31 ans, elle vit dans un pavillon en région parisienne. Elle a quelques arbres, un potager mais elle se sent envahie par le bouleversement climatique. Et cela se ressent dans sa relation personnelle, familiale et intime : "Je regarde pas mal les rapports du Giec, ils se font tous les cinq ans et c'est quand même de pire en pire : des sécheresses, des canicules à répétition, des déluges, des vagues migratoires, forcément. À imaginer, ça fait un peu peur quand même.'' ''J'en suis à me poser la question, poursuit-elle, de savoir si je suis capable de mettre un enfant au monde, là, dans ce contexte. Est-ce que je vais être capable d'être assez positive, avoir assez d'espoir ?'' ''Je n'ai pas envie de vivre dans ce monde là, insiste Sidonie. Donc comment prendre la décision de mettre un enfant au monde alors que moi-même je n'ai pas envie de vivre tout ça ?''

Je n'arrive pas à aborder ce sujet là avec mes amies qui viennent d'avoir des enfants. C'est compliqué. J'ai l'impression de les pointer du doigt. Sidonie à franceinfo

En France une campagne de temoignages a été lancée par plusieurs organisations. Il y a Notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam. Elles ont récoltées 23 000 témoignages pour les effets concrets du changement climatique et les préjudices subis. Cela a permis de faire une base de données, une carte interactive. Certains de ces témoignages seront versés à la procédure de l'affaire du siècle, lancée contre l'État par ces ONG devant le tribunal administratif pour une action climatique. Cette procédure a été lancée début 2018. L'audience pourrait avoir lieu avant la fin de l'année. Le témoignage de Sidonie fait partie de la liste.