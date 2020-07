Le billet vert. "GreenRail", le bon chemin de fer pour la planète

Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, Bertrand Piccard a créé la fondation Solar Impulse qui propose de sélectionner 1 000 solutions rentables pour la protection de l’environnement, un programme reconnu par l’ONU.

Compagnie italienne, GreenRail crée des traverses de chemins de fer, à partir de matériaux recyclables, un cercle vertueux qui laisse place à une économie circulaire, pour ces traverses, elles-mêmes recyclables. Au total, 35 tonnes, à parts égales de plastique recyclé et de caoutchouc collecté sur des pneus en fin de vie, sont nécessaires pour créer un kilomètre de rail.

La technologie utilisée en augmente les performances, réduit les vibrations et le bruit, ainsi que les besoins en maintenance. À terme, une durée de vie plus longue, un bon point pour l’environnement.

Si, en même temps, cela permet d’économiser des arbres, parce qu’on arrêtera de prendre des traverses en bois, et qu’on fera ça avec des déchets de plastique et de caoutchouc de pneus, on arrive exactement dans la cible, c’est-à-dire un système durable, protecteur de l’environnement, qui est logique et rentable.