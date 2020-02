Le billet vert. "ChangeNOW" ! Le changement, c'est maintenant : des solutions pour un monde plus durable

L'avion solaire expérimental Solar Impulse 2 a atterri à Phoenix, en Arizona (ouest des Etats-Unis), lundi 2 mai 2016. (JEAN REVILLARD / SOLAR IMPULSE 2 / AFP)

La nef du Grand Palais à Paris accueille depuis le 30 janvier et jusqu'à ce soir samedi 1er février, la 3e édition du salon ChangeNOW, sommet international pour le changement. Pour son président et organisateur, Santiago Lefebvre, l’objectif est d’accélérer les solutions pour une transition écologique au quotidien.

Une urgence et des solutions concrètes

Les entreprises, les start up et le public se nourrissent mutuellement, encouragés par des leaders en la matière, comme par exemple Bertrand Piccard, qui, à travers sa fondation Solar Impulse, encourage les entreprises innovantes en matière de développement durable.

Notre but, c’est de voir quelles sont les solutions qui sont financièrement rentables quand on parle de protection de l’environnement, lesquelles créent des emplois, de matière à motiver aussi ceux qui ne croient pas au changement climatique. Bertrand Piccard, aéronaute à l'origine de Solar Impulse

À l’heure des élections municipales, alors que tous les candidats verdissent leurs programmes, certains étaient présents pour rencontrer les innovateurs. Et au niveau national, cela intéresse particulièrement Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne. "Je veux être ici pour montrer toutes les solutions qu’on peut concrètement mettre en œuvre en faveur de la transition écologique. On dit souvent que ce n’est pas possible, moi je dis à partir du moment où ça existe, ça veut dire que c’est possible, et il faut y aller."

Un rayonnement International

Au sommet ChangeNOW il y en a pour tous les goûts, aussi bien à l’échelle locale que nationale ou internationale. Des innovateurs en tous genres, y présentent leur productions ou inventions, comme par exemple les recycleurs de jean en coton, ou des vieux pneus recyclés en semelles de chaussures, mais aussi des projets de végétalisation urbaine, de moteurs photovoltaïques autonomes, de fabrication de carburant à base de déchets plastiques, comme l'association Earthwake ou le bateau de Plastic Odyssey. Ce sommet international, au cœur de la capitale, est en quelque sorte une prolongation concrète des accords de Paris signés lors de la COP 21, pour un monde plus durable.