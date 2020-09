Le billet sciences. Six mois de pandémie de Covid-19 et encore beaucoup de questions

Une cellule gravement infectée par le Covid-19 (en rouge). (NIAID / MAXPPP)

La pandémie de Covid-19, six mois après que l'OMS l'ait déclarée, en est à près de 30 millions de cas connus dans le monde et presque un million de décès. Même si les soignants ont appris à mieux prendre en charge les patients et ont compris que c'était la réaction de leur système immunitaire qui les emportait, ils se posent encore de grandes questions.

Pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d’autres ?

Pour les soignants, il est très dur de perdre en quelques heures des patients jeunes et en bonne santé. Il y a encore une part de mystère à voir des gens qui ont pu courir un marathon en octobre et finir en soins intensifs en mars. On cherche des réponses du coté de la génétique avec le groupe sanguin ou le sexe. Mais rien n’est vraiment saillant. Les chercheurs d’une trentaine de pays ont même créé un consortium international, Covid-19 Host Genetics, sur le sujet.

Combien de temps dure l'immunité?

Les chercheurs ont repéré qu’il fallait avoir été bien malade pour développer des anticorps neutralisants. Ils le voient avec certains cas de réinfection aujourd’hui. L’immunité ne durerait alors que quelques mois. Mais notre système immunitaire n’a pas qu’une seule arme contre le virus. Les anticorps sont les soldats et les cellules immunitaires sont les cerveaux du combat contre la maladie. Elles ont beaucoup plus de mémoire. Quand elles recroisent le virus, elles s’en souviennent et peuvent atténuer ses symptômes de façon plus durable. Dans le cas d'autres coronavirus, cela peut aller jusqu'à une dizaine d’années.

Est-ce que le virus a muté de façon inquiétante?

Il a muté, c’est-à-dire que son code génétique a changé quelques lettres... mais est-ce que cela le rendra plus ou moins virulent ? Là, les chercheurs ne sont pas sûrs, ou plutôt pas d’accord. Pas de quoi créer un changement de nature du virus pour l’instant mais il faut continuer à observer ses mutations parce que s’il change trop cela mettra à mal à la fois la capacité de nos anticorps à le combattre, et l’efficacité d’un futur vaccin. En effet, les vaccins sont élaborés à partir d’une souche de virus qui ne doit pas être trop différente de celle que l’on rencontrera ensuite dans la vraie vie.

Quelle est la source?

C'est le dernier mystère : la source de ce coronavirus, ce qui nous aiderait à le comprendre et à le combattre. Des virus proches ont été retrouvés chez la chauve-souris fer à cheval du Yunnan en Chine, et chez le pangolin malais. Mais pour savoir comment il est arrivé jusqu’à nous, les chercheurs doivent trouver un animal avec un virus à 99% similaire. Ce qu’ils n’ont toujours pas réussi à faire pour l’instant.